Helsinki

Kontulan Kelkkapuistoon nousee skeittiparkki, jonka suunnittelija Janne Saario aloitti skeittaamisen 6-vuotiaa

”Rupeetteko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kelkkapuisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Kontulan

Hyvin