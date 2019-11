Helsinki

Sodanjälkeisessä Suomessa poliisia pelättiin ja kartettiin: Sitten joku keksi, miten kuvaa saadaan kirkastettu

Tunne

Poliisisoittokunnan

Etenkin

Viime

Pienimmille

Vuosikymmeniä

Ruusuvuoren

Erilaisilta

Helsingin poliisisoittokunnan tulevia konsertteja: 13.11. Razzia (Uusi Paviljonki, Kauniainen), 14.11. Razzia (Temppeliaukion kirkko, Helsinki), 9.12. Joulukonsertti (Pyhän Laurin kirkko, Lohja), 10.12. Joulukonsertti (Loviisan kirkko), 11.12. Joulukonsertti (Vanha Kirkko, Helsinki)