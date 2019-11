Helsinki

Katkennut vaijeri sulki sillan Munkkiniemessä, mutta kaikki eivät noudata käyttökieltoa: ”Lapsi voi tippua väl

Turunväylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Munkkiniemeläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy