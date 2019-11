Helsinki

Metroaseman hissi on reistaillut jo yli kymmenen vuotta – Uusi hissi olisi maksanut vähemmän kuin korjaukset,

Herttoniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Herttoniemen