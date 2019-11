Helsinki

Minna Mäkinen käyttää elämästään satoja tunteja, jotta unohtuneiden tunkioiden Malmi olisi edes hivenen siisti

Mitäpä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siitä

Eikö

Ryhmässä

Meidän