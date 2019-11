Helsinki

Helsinki torppasi muoviset puistonpenkit vähin äänin 1970-luvulla – historialliset penkit puolestaan pultattii

Jokainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1800-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taannoin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotien

Uusi

Penkeille