Helsinki

Kiasman katolla heiluvat repaleiset pressut ovat näkyvä merkki, että museon remontti on loppusuoralla

Vielä

Hieman

Remontin

Alkuperäiset

Vielä yli vuoden kestänyt remontti on nyt loppusuoralla, ja ensi viikolla alkaa rakennustelineiden purkaminen, kertoo Kiasman korjaustyöstä vastannut rakennuttamisen asiantuntijaryhmän päällikkö Johanna Virsu Senaatti-kiinteistöiltä.

keskiviikkoaamuna Kiasman katolla roikkuivat telineissään repaleiset suojapressut, jotka toivat oudon lisän keskustan arvorakennuksen ilmeeseen. Iltapäivään mennessä osa pressunriekaleista oli vedetty jo alas.

Pressujen repaleisuus ja poisto ovat ensimmäisiä näkyviä merkkejä Kiasman julkisivuremontin valmistumisesta. Ensiksi purettiin sääsuojina toimineet pressut, jotka loppuvaiheessa puhkottiin, jottei tuuli repisi niitä irti.

Remontin suurimpana syynä on alkuperäisten lasielementtien kestävyys. Vuosien varrella lasit ovat joutuneet ilkivallan kohteeksi. 1990-luvun lasielementit särkyvät nykyaikaista, karkaistua ja vahvistettua lasia herkemmin.

"Julkisivu on valmistettu sen aikaisella parhaaksi tunnetulla materiaalilla, mutta se on ollut sen aikaista tekniikkaa", Virsu kuvailee.

Helposti rikkoutuva lasielementti on vaikea ylläpidettävä, ja se huomattiin myöhemmin mahdolliseksi riskirakenteeksi.

Julkisivu päätettiin peruskorjata ja parantaa samalla sen turvallisuutta korvaamalla vanha lasi kestävämmällä.

Korjaussuunnitelmissa oli otettava huomioon arkkitehti Steven Hollin alkuperäiset arkkitehtoniset visiot. Julkisivun laseja ei siis voitu korvata esimerkiksi metallilla.

Osittaisessa peruskorjauksessa uusittiin rakennuksen länsijulkisivun lasit. Hieman lisäksi tehtiin pienempiä parannustöitä, kuten sokkelin vedeneristyksen ja salaojituksen uudistustöitä.

Alkuperäiset lasit olivat lähes vakiotavaraa, mutta nyt asennetut elementit on kehitelty varta vasten Kiasmalle. Erikoisvahvisteisten lasien on suunniteltu kestävän huomattavasti alkuperäisiä pidempään, joten julkisivuremontit ovat niiden osalta hetkeksi ohi.

Uusi lasi on karkaistua ja laminointivahvisteista. Ulkoisesti ne muistuttavat kuitenkin täydellisesti 1998 asennettuja esikuviaan.

"Tavoitteenamme on, että kun telineet siitä purkautuvat, niin hetken päästä kukaan ei huomaa mitään eroa", Virsu sanoo.

Rakennustelineiden ja työmaa-aitojen purkamisen on määrä valmistua tammikuun loppuun mennessä.