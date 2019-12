Helsinki

Maija Helven kotona järjestetään pidot, joissa vedetään kerralla läpi kaikki vuoden juhlat itsenäisyyspäivästä

Joulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juhlia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuodenkiertoon