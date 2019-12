Helsinki

syksyllä valmistuneen kauppakeskus Triplan vessoissa on tehty kiusallinen suunnitteluvirhe: juna-aseman uuden länsiraiteen asemalaiturilta on suora näköyhteys viidennen kerroksen wc-tiloihin.Valot ovat wc-tiloissa päällä käytännössä aina. Joulukuussa ulkona taas on käytännössä aina pimeää, jolloin raiteen 11 laiturilta näkee selvästi sisälle kauppakeskukseen.Syövien tai toimistossa istuvien ihmisten näkeminen tuskin häiritsee monia, mutta vessakävijälle näkyvyys on toki kiusallista. Junamatkustajien pällisteltäviksi päätyvät naistenvessassa käsiään pesevät, mutta esteettömässä käymälässä ongelma on pahempi.Lasiseinä antaa pimeällä näköyhteyden koko wc-tilaan. Sisäpuolella kävijä näkee ikkunoissa heijastuksensa ja saattaa helposti kuvitella lasin olevan peililasia. Ulkona laiturilla A- ja P-junia odottavat näkevät sisälle kuitenkin varsin hyvin.Tripla-hankkeen rakennuttamisen johtaja Jarkko Pakkalan mukaan asiasta on käyty keskustelua.”Nykyinen rasterointikuvio siinä ikkunassa ei ole tarpeeksi peittävä”, Pakkala myöntää.Pakkala ei ole saanut palautetta asiasta, mikä saattaa johtua ainakin osittain siitä, että suurin osa palautteesta annetaan suoraan kauppakeskukselle.Kolmiorasterointi on esteettinen ratkaisu, jota käytetään yleisesti julkisivuissa. Triplassa kolmioteippausten suunniteltiin kuitenkin samalla peittävän näkyvyyttä.Suunnitelma selkeästi epäonnistui. Pakkala ei osaa sanoa, miten näin kävi.”Se on hyvä kysymys tietenkin”, hän sanoo.”Joitain asioita joskus on, jotka huomataan sitten kun otetaan rakennukset käyttöön, ja sitten parannetaan sen käytön aikana”, Pakkala kuvailee.Ongelma ratkaistaan lisäteippauksilla. Pakkalan mukaan teippaukset asennetaan parin viikon sisällä, luultavasti jo lähipäivinä.