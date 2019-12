Helsinki

Raide-Jokerin rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa, ja tavanomaisempien räjäytysten sekä maanmuokkauksen lisäksi projektiin kuuluu erikoisempia töitä.Tällä viikolla kaupungissa voi nähdä poikkeuksellisia kuljetuksia, kun Pitäjänmäentieltä siirretään 25 tammea ajoneuvon kyydissä. Laitteessa on eräänlainen koura, jolla se nappaa sekä puun että sitä ympäröivää maata. Uudelle paikalleen puu kuljetetaan multineen päivineen.Näyttävä siirto-operaatio on historiallinen. Raide-Jokerin työmaa on ensimmäinen kerta, kun Suomessa siirretään puita tällä menetelmällä.”Tämä on aivan ehdottomasti ensimmäinen kerta Suomessa”, kuvailee puuasiantuntija Juha Raisio.Saksassa tapa on ollut käytössä vuosikymmeniä, Ruotsissakin jo useamman vuoden. Helsinkiin työkone saapui Saksasta. Se on Suomessa vain vuokralla.”Tällaista ei kannata ostaa talliin seisomaan”, Raisio sanoo.osa tammista päätyy Taliin liikuntapuistoon ja golfkentälle, mutta muutama viedään Siltalanpuistoon Suutarilaan.Raisio vakuuttaa, että siirto onnistuu hyvin niin lähelle Taliin kuin yli kymmenen kilometrin päähän Suutarilaan.tammet ovat noin kymmenmetrisiä. Ikää niillä on 40–50 vuotta, Raisio arvioi. Uudenlainen siirtotapa parantaa niiden mahdollisuuksia jatkaa kasvuaan uudessa ympäristössä.Tavoitteena on, että puut saadaan siirrettyä torstai-iltaan mennessä. Puiden siirrossa sääolot vaikuttavat työhön suuresti, sillä jäätyneen maan kaivaminen on työlästä, kun taas vetinen painuu koneiden alla. Nyt sää on suosinut, ja työt ovat sujuneet aikataulun mukaisesti.Tämän viikon operaatiosta otetaan myös oppia tulevaisuuden mahdollisiin siirtoihin.”Halutaan varmistua, että tällaisen puukuorman kanssa voi Helsingissä suhteellisen turvallisesti ajella”, Raisio sanoo.