Helsinki

Punaiset valotolpat vilkkuvat yötä päivää Kansalaistorilla – maahan upotetut ajoesteet saadaan aisoihin vasta

Kansalaistorilla

Lopulta

Vastaavanlaisia

on jo viikon ajan vilkkunut yötä päivää punaiset valot.Valot ovat pyörätien viereen asennetuissa laatoissa, jotka ovat maasta nousevia ajoesteitä. Esteet eivät ole vielä valmiita käyttöönottoon, vaan vilkuttavat valojaan jatkuvasti.”Ne on sähköisesti toimintavalmiita, mutta tietoteknisten asioiden takia käyttöönotto on vielä estynyt”, kertoo projektipäällikkö Ari-Pekka Muilu.Kaupunki tekee sopimuksen tietoliikennepalvelujen tarjoajan kanssa luultavasti ensi vuonna. Tarkkaa aikataulua Muilu ei osaa vielä sanoa.Sopimuksen jälkeen kaupunki neuvottelee vielä eri osapuolten kanssa tolppien käyttöönotosta ja hallinnoinnista. Kun kaikki on kunnossa, vilkkumisen pitäisi loppua.tolpat nostetaan ylös. Ajoesteet rajoittavat Kansalaistorille ajamista, ja ne pidetään lähtökohtaisesti ylhäällä. Alas tolpat saa laskettua huoltoajon tai muun ajaksi esimerkiksi kulkutunnisteella tai puhelimen avulla.”Sinne sitten ne autot, jotka ovat oikealla asialla, pääsevät ajamaan”, sanoo liikenneinsinööri Pekka Nikulainen Helsingin kaupungilta.tolppia on myös Eduskuntatalon liepeillä, missä ne parantavat liikenteen sujuvuuden lisäksi turvallisuutta. Kansalaistorilla tolpilla pyritään ensisijaisesti estämään etenkin luvatonta pysäköintiä ja muuta asiatonta ajoa.Ohjattavia ajoesteitä on Eduskuntatalon ja Kansalaistorin lisäksi asennettu esimerkiksi Kluuvikadulle ja Yliopistokadulle. Näillä paikoilla tolpat eivät Nikulaisen ole tällä hetkellä käytössä.”Niistä on ollut kyllä aika huonoja ne kokemukset”, Nikulainen sanoo.Kansalaistorille asennetut tolpat ovat kuitenkin eri mallia, joten niiden odotetaan kestävän käytössä paremmin.Ohjattavia tolppia ei ole kaupungissa kovinkaan paljon, vaan niitä asennetaan äärimmäisen harkitusti, Nikulainen sanoo.”Ei niitä älyttömiä määriä olla ainakaan vielä tässä vaiheessa kaupungin alueilla tekemässä.”