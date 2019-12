Helsinki

ilmestyneitä nyrkin mentäviä reikiä, katonrajaan asti ulottuvia halkeamia. Aurinkoon jätettyjä kaasupulloja. Laastimurskaa sohvalla, pöydällä, varastokomerossa. Vesivahinko.Alkuperäisen aikataulun mukaan remontin oli määrä olla valmis marraskuun loppuun mennessä. Tämänhetkisen tiedon mukaan valmista tulee tammikuun loppuun mennessä.”Kukaan ei oikein tiedä että mitä valmistuu ja milloin valmistuu”, sanoo talossa asuva Marja Nyman.Haapasaarentiellä sijaitsevan kerrostalon ongelmavyyhti alkoi lujuusmittauksista, joissa vuonna 1965 rakennetun talon parvekkeiden remontointi todettiin ajankohtaiseksi.Haapasaarentie 2 D:ssä työt aloitettiin toukokuussa.Parvekkeiden lisäksi talon katto kaipasi kunnostusta. Nyman kertoo nähneensä, että kattoa korjasivat remontoijat ilman turvavaljaita tai edes suojakypäriä.Katon auki hitsaamisessa käytetyt kaasupullot jätettiin nurkalle auringonpaisteeseen. Nyman sanoo ohikulkijan avanneen kaasupullot, jolloin paikalle saapui palokunta täysissä varustuksissa sulkemaan pullot. Kaasupullot siirrettiin sittemmin parakkiin.hoitavan Jatkeen projektipäällikkö Teijo Viitanen ei kommentoi väitteitä tarkasti, vaan kertoo yleisemmin työntekijöiden perehdyttämisestä ja työmaan turvallisuusvalvonnasta. Hän kuitenkin myöntää, että kaasupullojen avaaminen on mahdollista.“Työalueita rajataan suoja-aidoin, mutta jos sinne joku ulkopuolinen väkisin haluaa mennä, niin sitten siellähän on mahdollista että sinne joku väkisin pääsee”, Viitanen sanoo ja huomauttaa, ettei Vuosaaren työmaalla ole tapahtunut tapaturmia.Avatut kaasupullot olivat kuitenkin vasta alkua. Kesällä taloon tuli vielä vesivahinkokin, kun vesi valui rakenteisiin avatun katon kautta. Nymanin asuntoon vettä ei valunut, mutta hän on silti nähnyt siitä aiheutuvan stressin, kun lohdutti väistöasuntoa etsivää naapuriaan.Jatkeen Viitanen kertoo yhtiön saaneen ilmoituksen vesivahingosta viikonlopun jälkeen. Viitasen mukaan vesivahinko ei johtunut yrityksen virheestä.“Jos on kysymystä että suojausasiat on hoidettu huonosti, niin en sitä allekirjoita tässä kohtaa”, Viitanen sanoo.Viitanen arvelee vahingon johtuneen esimerkiksi viikonlopun rankoista sateista. Hän kiistää väitteen puutteellisista suojauksista.“Rakennustyömaalla tietysti mahdollista että tulee vesivahinkoja tai tulee läpiporauksia.”Haapasaarentiellä on totisesti tapahtunut. Parvekkeiden purkamisen ajan pääosin kotonaan työskentelevä Nyman asui ystävänsä luona, sillä betonirakenteiden irrottamisesta aiheutuva meteli olisi tehnyt töihin keskittymisestä mahdotonta.Kun hän kesäkuun loppupuolella kävi kotonaan kastelemassa huonekasveja ja siivoilemassa, huomasi hän makuuhuoneen lattialla sementtimurskaa. Jäljet johtivat seinään.Ulkoa sisälle asti ulottuvia reikiä löytyi lopulta kaikkiaan kolme. Halkaisijaltaan ne olivat kahdesta neljään senttimetriä. Naapurilla kävi huonompi tuuri, Nyman kertoo.”Aikuisen nyrkki olisi mahtunut läpi”, hän kuvailee naapuriasunnossa näkemiään reikiä.Selitykseksi rei’ille asukkaat saivat rakennustelineiden kiinnityksen. Kiinnikkeet ja ankkurit on kiinnitettävä vanhoihin rakenteisiin. Läpiporauksien syynä voi olla vanhojen suunnitelmien ero toteutettuun. Rakenteen paksuudeksi on saatettu merkata esimerkiksi 6–8 senttimetriä, kun se todellisuudessa onkin vain 3–4 senttimetriä.Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi asunnoissa on useampia reikiä.”Luulisihan sen nyt työmiehenkin huomaavan jos pora humpsahtaa tyhjään, että se meni ohi eikä rakenteisiin”, Nyman ihmettelee.Viitanen arvelee reikien johtuvan asentajan virheistä ja vanhan elementtiseinärakenteen sisäkuoren odottamattomasta ohuudesta.“Nyt vaan tilanne on, että asiat pitää hoitaa kuntoon”, hän kommentoi läpiporauksia.“Ja näin sitä on tehtykin.”alussa Nymanin televisio pimeni. Selvisi, että pistorasia oli lakannut toimimasta. Syyksi paljastui rikkoutunut sähkökaapeli. Rakennusyhtiö Jatke lähetti paikalle kaksi sähköasentajaa, jotka totesivat vahingon korjaamisen sisältäpäin olevan mahdotonta. Olisi siis etsittävä johtoa seinän ulkopuolelta.”Mutta kun ei ollut parvekkeita, ei ulkoa päin päässyt sinne”, Nyman sanoo.Vaihtoehdoksi jäi vain piikata seinää niin kauan, että rikkoutunut kaapeli löytyy. Piikkausta kesti parisen viikkoa ja sotku oli melkoinen. Nyman ihmettelee, miksei kaapelia etsitty sähköpiirustusten tai laitteiden avulla.Viitasen mukaan sähköpiirustuksia kyllä katsottiin, mutta ne eivät pitäneet paikkaansa. Nymanin asunnossa johto teki piirustuksista poikkeavan mutkan, joten se oli etsittävä piikkaamalla.“Kahdenkymmenen millin putkeen osuu kuudentoista millin terä, että onhan siinä huonoa tuuriakin siinä kohtaa jo mukana”, Viitanen sanoo.Piikatun seinän tapausta Viitanen kuvailee valitettavaksi ja korostaa, että yhtiö on korjannut vahingot. Asukkaalle tapauksesta aiheutui kuitenkin haittaa, hän myöntää.Ongelmat ovat yllättäneet asukkaat, mutta rakennusyhtiön mukaan ne eivät ole ennennäkemättömiä.Vanhoissa rakennuksissa voi Viitasen mukaan tulla yllätyksiä vastaan, eikä mikään Haapasaarentien tapahtumista ole hänen mielestään tavaton tai anna aihetta erityiselle huomiolle.kokemuksen mukaan viestintä asukkaiden, taloyhtiön ja remonttifirman välillä ei ole sujunut kovinkaan hyvin. Tieto remontin etenemisestä tai haasteista ei ole aina kulkeutunut asukkaille, vaan he ovat joutuneet elämään epätietoisuudessa.Nyman on asunut talossa jo yli kymmenen vuotta, eikä muista vastaavanlaisia tiedonkulun ongelmia olleen aiemmin, vaikka vuosikymmenen alun putkiremonttikin oli täynnä murheita.Yhteydenottoihin hän on kokenut saaneensa puutteellisia vastauksia.”Suhtautuminen oli aika yliolkaista”, Nyman kuvailee.Hän sanoo ymmärtävänsä, että remontoinnissa voi sattua vahinkoja ja virheitä.”Niihin suhtautuminen pitäisi mielestäni olla asiallista, myönteistä ja nopeaa toimintaa.”Marraskuussa Nyman otti yhteyttä Jatkeen julkisivuyksikön johtajaan, joka vastasi yhtiön olevan tietoinen työmaalla ilmenneistä ”poikkeamista ja häiriöistä” ja toivovan asukkailta vielä hetken kärsivällisyyttä.Jatkeen projektipäällikkö Viitasen mukaan viestintä on Haapasaarentie 2 D:ssä ollut tilaajan eli taloyhtiön kanssa sovitun mukaista ja sisältänyt esimerkiksi asunto- ja ilmoitustaululle laitettuja tiedotteita.talon asukkaille järjestettiin tiedotustilaisuus. Tavallisesti asukasiltoja järjestetään ennen hankkeen aloittamista ja lisätilaisuuksia tarpeen mukaan.Lähes kaksi tuntia kestäneessä palaverissa käytiin läpi työn aikatauluja, etenemistä ja suunnitelmia. Lisäksi asukkaat saivat esittää kysymyksiään, joita Viitasen mukaan tuli laidasta laitaan.“Sellainen hyvinkin avoin asukastilaisuus, että jos jokin painoi mieltä, niin asukkaat sai esittää niihin liittyen kysymyksiä”, Viitanen kuvailee tilaisuutta.“Koin ainakin itse sen, että se oli ihan avoin ja hyvähenkinen tilaisuus.”Nyman ei kokenut asukastilaisuutta yhtä lämminhenkiseksi mutta on tyytyväinen siitä, että tilaisuus järjestettiin. Vaikeuksista huolimatta Nyman uskoo parvekeremontin valmistuvan.”Kyllä me kaikki tiedetään ja luotetaan siihen, että kyllähän siitä joskus aikanaan hyvä tulee”, hän sanoo.