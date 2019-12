Helsinki

Helsinkiin suunnitellaan uutta maauimalaa: Ulkoallas tulisi Malmille, rakentaminen voisi alkaa jo kahden vuode

Malmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

uimahalliin on suunnitteilla laajennus, jossa samalla hallin yhteyteen rakennettaisiin maauimala.Jos hanke pysyy sille hahmotellussa aikataulussa, rakentaminen voisi alkaa jo kahden vuoden päästä. Suunnitelman takana on Malmin uimahallia pyörittävä Urheiluhallit oy.”Kaavoittajan kanssa on käyty keskusteluja hyvässä hengessä. Kaikki tahot tuntuvat suhtautuvan oikein myönteisesti ajatukseen”, sanoo Urheiluhallit oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen.”Malmin uimahalli on Suomen suosituin – tai ruuhkaisin, miten vain haluaa sanoa – uimahalli vesipinta-alaan nähden. Jos kaupunginosan kysyntää ajatellaan niin, laajentaminen ja maauimalan rakentaminen olisi erittäin järkevä hanke – ja varmasti myöskin erittäin suosittu.”kaupunki on liikuntapalveluja tarjoavan Urheiluhallit oy:n pääomistaja. Kaavoittajan varsin myötämielinen suhtautuminen johtunee siitä, että uimahallin mahdollinen laajennus on noussut esille myös Malmin keskustan kehittämisen ideoinnissa.”Olemme laatineet Malmin keskustaa koskevaa visiota. Siinä työssä olemme todenneet, että uimahalli on todella suosittu ja sen laajentaminen voisi olla siksi perusteltua. Laajennus myös mahtuisi nykyisen hallin yhteyteen”, sanoo arkkitehti Antti Mentula Helsingin kaupunkiympäristön asemakaavoituspalveluista.”Olemme keskustelleen Urheiluhallien edustajien kanssa. Meillä on ihan samansuuntaiset ajatukset. Haluamme vahvan ja vetovoimaisen Malmin keskustan. Ehdotus sopii myös yleiskaavan henkeen.”alueella on jo pidempään ollut aika ajoin keskustelua tarpeesta rakentaa maauimala. Paikaksi on ehdotettu muun muassa Puistolaa ja Tapulikaupunkia. Laitisen mukaan järkevin ja kustannustehokkain ratkaisu olisi rakentaa maauimala jonkin uimahallin yhteyteen. Malmi soveltuu hänen mukaansa siihen mitä mainioimmin.”Malmin uimahallin yhteydessä on iso parkkipaikka ja pieni ulkoallas nyt jo. Niitä voisi hyödyntää, jolloin uimahalli voisi [rakentamisen ajan] olla koko ajan käytössä”, Laitinen sanoo.”Hankkeen voisi toteuttaa niin, että puolet parkkipaikasta olisi 25-metristä sisäallasta, ja sitten samankokoinen ulkoallas ja siihen mahdollisimman paljon ulko-oleskelualuetta.”keskustan uuden kaavan valmistelu on vasta alkuvaiheessa. Urheiluhalleissa onkin toiveena, että uimahallin laajennus ja maauimala irrotettaisiin erilliskaavaksi. Siinä tapauksessa kaavaprosessi voisi nopeimmillaan viedä noin vuoden verran.”Eli vuonna 2021 päästäisiin viemään suunnittelua eteenpäin. Varmaan vuodenvaiheessa 2022 rakentaminen voisi lähteä liikkeelle. Siihen päälle vielä puolitoista vuotta rakentamista”, Laitinen laskeskelee.”Tuo on tavoite. Totta kai siinä on monta mutkaa. Ensin pitää tehdä kaava ja saada hankkeelle rahoitus. On ihan päivänselvää, että ilman Helsingin kaupungin taloudellista tukea tuollaista hanketta ei voi viedä eteenpäin.”Kaavan osalta Mentula toteaa, että uimahallin laajennus ja maauimala voitaisiin tehdä omana kaavamuutoksenaan.”Se voisi olla oma pienempi kaavansa. Visiotyöllä voidaan varmistaa, että se sopii alueen muihin suunnitelmiin”, Mentula sanoo.