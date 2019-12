Helsinki

Kokoomuksen edustaja kurkkasi suljetun oven taakse Eduskuntatalossa ja hämmästyi: Mitä arkkitehti J. S. Sirén

Eduskuntatalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/terhikoulumies/status/1207225936690724864

Ikkunan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. kerroksessa on valkoinen ovi, jonka takaa paljastuu vain ikkuna.Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies kertoo puolueen ryhmähuoneen tienoilla olevan paljon siivous- ja keittiökomeroita vastaavanlaisten valkoisten ovien takana.”Ihan vain uteliaisuudestani kurkkasin että mitä tuolla on. Ihmettelin, että siinä onkin ikkuna”, Koulumies kertoo.Koulumies latasi löydöstään videon Twitteriin.takaa avautuva näkymä on Kansalaistorin ja Kiasman suuntaan. Näkymissä ei siis itsessään ole todellakaan valittamista, mutta pelkän ikkunan kätkeminen oven taakse ei ole kovinkaan tavallista.Koulumiehellä on tapana kurkkia suljettujen ovien taakse. Eduskuntatalossa on hänen mukaansa sen verran vähän vessoja, että toiveena on löytää sellainen oven takaa. Vessat tosin on merkattu selkeästi ovikylteillä.”Jotenkin on vaan tullut tavaksi kurkata”, Koulumies naurahtaa.Aiemmin ovien takaa ei kuitenkaan ole löytynyt varastokomeroita jännittävämpiä salaisuuksia.kiinteistöpäällikkö Ilona Nokela kertoo ovien taakse suljettuja ikkunoita olevan kaksi, yksi rakennuksen molemmissa päissä, aivan kuten arkkitehti J. S. Sirén ne suunnitteli.Nokela arvelee ikkunoiden olevan ovien takana, jotta niistä ei tulvisi valoa käytäville. Arkkitehti Sirén oli tunnettu symmetrisistä julkisivuistaan, joten luultavasti hän suunnitteli ikkunat julkisivua ajatellen.”Voisin kuvitella että jokin tällainen ajatus siinä on ollut”, Nokela sanoo.”Mutta tämä on nyt vain arvailua.”Sirénin tarkkoja ajatuksia ikkunoista ei saada ehkä koskaan tietää, sillä arkkitehtonisten valintojen taustoja ei välttämättä ole dokumentoitu kovinkaan tarkasti.