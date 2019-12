Helsinki

Vallilalaisen kerrostalon varastoon valui tuhansia litroja vettä avoinna olevasta luukusta ja korvauksia ei he

Kellarikomeroon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuneeseen

Myös