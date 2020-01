Helsinki

Parempi kuin Bill Gates: Insinööri Vesa Fagerlund Alppilasta voitti Microsoftin perustajan ”psykologisessa sod

Pelipöytään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kortinpeluu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fagerlundilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllätysmenestys

Fagerlundin

Fagerlundin

Harvasta

Päätyään

https://www.hs.fi/haku/?query=dwight+d.+eisenhower

https://www.hs.fi/haku/?query=mahatma+gandhi

https://www.hs.fi/haku/?query=deng+xiaoping

https://www.hs.fi/haku/?query=buster+keaton

https://www.hs.fi/haku/?query=omar+sharif

https://www.hs.fi/haku/?query=george+burns

https://www.hs.fi/haku/?query=charles+m.+schultz