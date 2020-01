Helsinki

Pääkaupunkiseutu on täynnä kiinnostavia retkipaikkoja – Tutustu ainakin näihin 12 ulkoilukohteeseen

Tammikuussa

Helsinki

Espoo

Vantaa

HS työryhmä: Kukka Andersson, Jonna Hovi-Horkan, Johanna Juupaluoma, Anne Kantola, Marjaana Varmavuori ja Anna Takala. Koonnut Anne Kantola.