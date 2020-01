Helsinki

Laura Salonen lähti ostosreissulle, joka mullisti hänen elämänsä: Lopputuloksena syntyi somen tunnetuin juusto

Viikkoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/j_sjoman/status/1213068790830792704

https://twitter.com/SalonenKyntola/status/1213511606195412993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1213511606195412993&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSalonenKyntola%252Fstatus%252F1213511606195412993%26widget%3DTweet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salonen

Uuden