Helsinki

Ulkoilualueen reunalle sikiämässä laittoman kaatopaikan alku – tekijöistä ei ole tietoakaan, joten lasku kaatu

Vuosaarenhuipun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy