Ihastuin äänikirjoihin, mutta sitten huolestuin: Mitä ne tekevät kuuntelijoilleen?

reilu vuosi sitten äänikirjasovelluksen. Olen sen jälkeen kuunnellut yli kolmekymmentä kirjaa, mikä on selvästi enemmän kuin olen lukenut kirjoja samana aikana. Kesken jääneiden kirjojen pino yöpöydälläni on viime vuosina kasvanut kiusallisen korkeaksi, joten äänikirjat ovat kiitettävästi siistineet tilastojani.Kuuntelin ensihuumassa kirjoja kaiken liikenevän luppoaikani – kävellessä, siivotessa, autoa ajaessa ja joskus jopa kasvoja pestessä. Ahmin kaunokirjallisuutta, tietokirjoja ja elämäkertoja, suomeksi ja englanniksi. Haltioissani levitin kuuntelemisen ilosanomaa jokaiselle, joka jaksoi kuunnella.Kunnes tajusin, etteivät kaikki kirjat sittenkään avaudu kuuntelemalla. Joskus vika on lukijassa, useimmin kuitenkin tekstin rakenteessa ja sisällössä. Kuunnellessa nimistä ja vuosiluvuista tulee helposti sekamelskaa, eikä asioiden tarkistaminen ole helppoa. Taidokkaat lauserakenteet eivät sytytä yhtä hyvin kuin lukiessa ja kirjailijan visuaalisten vihjeiden tulkitseminen on mahdotonta. Osa nyansseista – ja jopa informaatiosta – katoaa, vääjäämättä.Toki äänikirja voi tarjota myös sellaisia elämyksiä, mihin perinteinen kirja ei pysty. Kun Pirkko Saisio, Michelle Obamasta puhumattakaan, lukee omaa kirjaansa ääneen, häviää perinteinen kirja kisan heti kättelyssä.Kirjailija Laura Lindstedt ilmaisi Helsingin Sanomien esseessään huolen siitä, että kirjallisuus yksinkertaistuu ja tyhmistyy äänikirjojen suosion myötä. Itse olisin huolissani myös siitä, mitä se tekee kuuntelijoille. Kävelylenkit ehkä pitenevät, mutta jos kaikki liikenevä aika kuluu kuulokkeet korvilla, jääkö enää aikaa omille ajatuksille? Tai spontaanille keskustelulle? Äänikirjaansa uppoutunut kanssaeläjä on harvinaisen tylsää seuraa.Äänikirja on renkinä erinomainen, mutta isännäksi sitä ei kannata päästää.