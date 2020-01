Helsinki

Niklas Palmqvist sulkee kaiken pois mielestään tarttuessaan teräskuulaan: 20-vuotias teekkari kyykyttää otteil

Kerrassaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Usein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EM-kisoihin

Talouselämässä

Joku

Samalla