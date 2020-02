Helsinki

Entinen rekanpesijä avaa 900 neliön ravintolajärkäleen porealtaineen Herttoniemeen

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Solomon

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hertsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka