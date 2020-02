Helsinki

Miksi muovinkierrätys on tehty helsinkiläiselle omakotitaloasujalle mahdottomaksi?

Muovinkierrätys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on tehty helsinkiläiselle omakotitaloasujalle lähes mahdottomaksi. Haluaisin olla vastuullinen asukas, joka kierrättää muovit. Kuitenkin jätteenkeräyspisteillä muovinkeräysastiat ovat lähes poikkeuksetta täynnä ja useimmin muoville ei ole edes varattu omaa muovinkeräysastiaa.Miksi muovinkeräysastioita ei ole enemmän tai miksi niitä ei tyhjennetä useammin? Esimerkiksi osan nyt tyhjinä ammottavista lasinkeräysastioista voisi muuttaa muovinkeräysastioiksi, joille on selvästi suuri tarve.HSY kertoo itse vastaavansa jätteiden kierrätyksestä, mutta se on kilpailuttanut jätteiden keräyspaikat ja jäteautot. Onko kilpailutus johtanut siihen, että tyhjennysväli on liian harva ja jäteasemat eivät ole varustettu asianmukaisella muovin keräyksellä? Nyt kierrättäminen on asukkaalle tuskallisen vaikeaa eikä ympäristöystävällisyyteen tai ekologisuuteen kannusteta.Helsingin kuuluisi olla suunnannäyttäjä koko Suomessa ja osoittaa, miten muovinkierrätys voi parhaimmillaan toimia. Tästä maalista ollaan vielä kaukana.