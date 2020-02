Helsinki

Kokonainen kortteli halutaan purkaa Itä-Helsingissä – Asukkaat unettomuuden partaalla: Onko tämä huikea tilais

Mellunmäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hankkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eräs

https://www.hs.fi/koti/art-2000006302135.html

”Hirveän monta yötä olen valvonut tämän asian takia.”

Kuluneiden

Aro