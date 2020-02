Helsinki

Miten kauan voi pienen läntin rakentaminen kestää? Helsingin toiminta idässä on kuin huono vitsi

Ihmettelen

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toimintaa täällä Itä-Helsingin alueella. Se tuo mieleen kaikkein kliseisimmät vitsit kaupungin töistä.Tammisalossa, lenkkireittini varrella, on rantapuisto ollut aitojen sulkemana jo parin vuoden ajan. Tänä aikana ei alueella juuri ole työmiehiä näkynyt.Lähempänä kotiani eli Herttoniemenrannassa rakennetaan Adriananpuistikko-nimistä pikku plänttiä. Alue on ollut aidattuna useamman kuukauden. Tänä aikana aidatun alueen viereen on ilmestynyt useampia somia pikku kasoja hiekkaa, katukiviä ja ruukkuja. Miten pitkään mokoman läntin rakentaminen voi kestää? Keskeneräinen alue on ohikulkijan silmiin kovin sotkuisen näköinen.Ihmettelen myös, miten kaupungilla on varaa seisottaa raskaita kaivinkoneitaan ynnä muita keskeneräisten työmaiden vierillä päiväkausia lähes täysin käyttämättöminä? Luulisi näille olevan ajoittain tarvetta myös muualla.Vaikuttaa siltä, että kaupungin työntekijöiden joukossa erityisen ripeäliikkeisiä ovat työmaa-aitojen pystyttäjät. Jopa turhan ripeitä. Riittäisiköhän, jos alueet aidattaisiin vasta aikaisintaan kuukautta ennen töiden tosiasiallista aloitusta?Tuo kaupungin slogan ”Rakennamme tähän maailman toimivinta kaupunkia” tuppaa nykyisellään väkisinkin naurattamaan.