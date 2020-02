Helsinki

Katajanokan alta paljastui mysteerirakennelma: Vedessä on piilossa sata metriä holvikaarta, joka on kuin suora

Katajanokalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eläkkeelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hannu Kärki

Massiivista