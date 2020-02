Helsinki

Kuka raahasi ostoskärryt Baltiasta Lauttasaareen? Harvinainen näky, sanoo satamayhtiö

Pohjoiskaaren alkupäähän on hylätty erikoiset ostoskärryt.On tosin epätodennäköistä, että omistaja saapuisi koskaan noutamaan kärryjään. Omistaja on nimittäin baltialainen kauppaketju Rimi, jonka lähin myymälä löytyy Tallinnasta.Kärryt ovat ainakin päällisin puolin hyvässä kunnossa, joten ne eivät ole päätyneet lahden yli ainakaan myrskyn mukana. Todennäköisempää onkin, että ne ovat matkanneet saarelle juoma- tai muita ostoksia tehneen Viron-reissaajan pakettiauton kyydissä.ulkomaiset ostoskärryt ovat harvinainen, muttei tavaton näky, kerrotaan Helsingin sataman viestinnästä HS:lle. Helsingin satama on kaupungin omistama yhtiö, joka hallinnoi pääkaupungin satamia.Aiemmin matkustajien mukanaan tuomat ostoskärryt olivat yleisempi ilmiö. Kärryjä löytyi useimmiten aivan Olympiaterminaalin edestä.Nyt niiden tuonti on kuitenkin vähentynyt. Helsingin sataman tietojen mukaan maahantuodut kärryt ovat nykyisin tapauksia, joita ei tule vastaan edes vuosittain.Harva uskaltaa kävellä ympäriinsä varastettuja ostoskärryjä työnnellen, joten suurin osa matkustajista kuljettaa ostoksensa omia apuvälineitään käyttäen.