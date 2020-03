Yksi mieleen painuneista hetkistä kioskiyrittäjä Kaija Liuhan uralla on ollut se, kun presidentti Mauno Koivisto kävi Katajanokan kioskilla. ”Hän olisi halunnut ostaa pelikortit, mutta niitä ei juuri silloin ollut.” Kuva: Kimmo Penttinen

Jos joskus tuntuu, että Helsingin keskustan melkein jokaisessa kadunkulmassa on kelta-valko-sinisestä brändi-ilmeestään tuttu R-kioski, ei ajatus ole aivan hakoteillä. Suomen 505 R-kioskista 86 sijaitsee Helsingissä.

Aivan kaikkia kioskeja ei Suomen suurin kioskiketju silti ole Helsingissäkään nielaissut. Esimerkiksi Katajanokalta Luotsikadun ja Satamakadun kulmauksesta löytyy pieni kioski, joka on tyyliltään kaukana ketjupaikkojen silotellun harmonisesta ilmeestä.

Vaaleanvihreän talon kivijalassa sijaitsevan kioskin ikkunat ovat lehtileikkeiden peitossa. Niiden seassa on A4-kokoinen paperi, johon on kirjoitettu vanhaa aikaa henkivällä fontilla: ”Simon kahvio -kioski”.

Sisään astuessa tuntuu kuin menisi ajassa muutaman vuosikymmenen taaksepäin. Paikan sisustus on sekalainen kokoelma 1900-luvun viimeisiä vuosikymmeniä ja 2000-luvun alkua. Pieni Matsui-kelloradio soittaa hiljaisella ysäripoppia.

Liuhan kioski on täynnä erilaisia detaljeja ja esineitä vuosien varrelta. Kuva: Kimmo Penttinen

Tiskin takana on punaisessa essussaan kioskin omistaja, yrittäjä ja ainoa työntekijä Kaija Liuha, joka tervehtii iloisena ja tarjoaa heti kahvia.

”Kahvi on pääartikkeli, sitten tulevat sopat ja lihapiirakat”, Liuha kertoo ja korostaa, että Simon kahvio on matalan kynnyksen paikka, johon duunaritkin voivat tulla.

”Täällä ei haittaa, vaikka rapa roiskuu.”

Myös hinnat on haluttu pitää matalina. Lappu keittiöön vievän ovisyvennyksen yläpuolella kertoo, että Simon soppa, leipä, maito ja kahvi maksavat kuusi euroa ja viisikymmentä senttiä. Lähes mistään ei enää saa lounasta siihen hintaan.

Muita menekkituotteita ovat sämpylät, leivonnaiset ja virvoitusjuomat. Niiden lisäksi valikoimassa on monenlaista muuta, kuten hedelmiä, karkkia, suklaapatukoita, jäätelöä, purkkitonnikalaa, teetä, tarroja, postikortteja, lelusilitysrauta, nukke, paristoja, hammasharja, saippuaa, vanupuikkoja, tamponeja ja sukkahousuja.

Osa kioskin myyntiartikkeleista on ollut hyllyillä jo edellisen omistajan aikana eli 2000-luvun alussa. Jotkut tuotteista taas ovat Liuhan edellisen, Kurkimäessä sijainneen kioskin valikoimista.

”Olen saanut pitää tätä kioskia 16 vuotta. Sitä ennen pyöritimme 14 vuotta Kurkimäen entistä R-kioskia. Siellä meillä olivat valikoimassa myös Veikkauksen pelit ja HKL:n matkaliput”, Liuha kertoo.

Lounassoppa on sijaintiin nähden huokea: kuusi ja puoli euroa. Kuva: Kimmo Penttinen

Meillä Liuha tarkoittaa itsensä lisäksi puolisoa, jonka mukaan kioski on saanut nimensä. Nimi tulee miehen lempinimestä: Timo Liuhaa on pienestä asti kutsuttu Simoksi. Miehen toinen rooli kioskibisneksessä on huolehtia yrityksen kirjanpidosta.

Etelä-Savon Virtasalmelta kotoisin olevasta Kaija Liuhasta ei pitänyt tulla kioskiyrittäjää. Hänen vanhempansa olivat pientilallisia. Liuha syntyi keskimmäisenä viiden tytön sarjaan.

”Olen olympiakesän lapsia. Armi Kuuselasta tuli sinä vuonna Miss Universum.”

Perheellä oli kaunis järvenrantatila. Liuha muistaa, kuinka keskellä järveä meni virta ja vesi oli puhdasta kuin mikä. Järvestä tuli paljon kalaa.

Nuorena tyttönä Liuha haaveili opinnoista kauppakoulussa, mutta äiti oli sitä mieltä, ettei tyttärellä ole päätä sellaiseen. Myös kampaajan työ olisi kiinnostanut, mutta kun opiskelupaikkaa ei irronnut, Liuha päätti mennä laitoskeittiökouluun.

Kotikulmilta ei löytynyt töitä, joten 1970-luvun alussa Liuha lähti Helsinkiin keittiöharjoittelijaksi.

”Tuntui oudolta muuttaa kaupunkiin. Oli hirveä koti-ikävä. Etenkin kesät olivat vaikeita, mutta leivän perässä pitää lähteä”, hän sanoo.

”Siihen aikaan etelässä oli töitä niin paljon kuin kehtasi tehdä, sai valitakin. Nyt on toisin. Nuorille on tarjolla vain pätkää, jos sitäkään.”

Simon kahvio erottuu Katajanokan maisemasta lehdillä tapetoitujen ikkunoidensa ansiosta. Kuva: Kimmo Penttinen

Liuhasta tuli tarjoilija. Parikymppisenä neiti-ihmisenä hän asui pitkään Kalliossa. ”Sitten tapasin Stadin kundin.”

Esikoislapsen syntymän jälkeen vuorotyö ravintolassa tuntui hankalalta. Pian palaset alkoivat kuitenkin loksahdella paikoilleen ja uusi ura hahmottua. Kalliosta Fleminginkadulta tuli myyntiin kioski, ja Liuha sattui samoihin aikoihin saamaan pienen perinnön.

”Otin lisäksi vähän lainaa ja ostin kioskin”, Liuha muistelee.

”En tiennyt, mihin aloin. Yrittäjänä olikin paljon rankempaa. Tarjoilijana olisin tehnyt töitä seitsemän tuntia päivässä. Yrittäjänä olet töissä koko ajan.”

Puuttumaan jääneistä kauppakoulun opeista olisi monet kerrat ollut hyötyä, mutta Liuha jatkoi vaikeuksista huolimatta kioskiyrittäjänä. Pariskunta sai myös parin vuoden välein vielä kaksi lasta.

Muutaman yrittäjävuoden jälkeen terveystarkastajan kanssa tuli riitaa Fleminginkadun kioskin asioista. Kynnyskysymykseksi muodostui jääkaapin paikka. Se ei terveysviranomaisen mukaan olisi saanut olla asiakastilassa.

”Mietimme miehen kanssa, että mitä me tässä tappelemme. Myimme kioskin, saimme hyvät rahat ja ostimme uuden Kurkimäestä.”

Uusi kioski oli auki seitsemänä päivänä viikossa aamupäivästä iltayhdeksään. Liuha hoiti kioskia yksin arkisin, miehen vastuulla olivat keskiviikkoilta ja viikonloput.

Pariskunnan kolme tytärtä ovat jo ehtineet kasvaa aikuisiksi. Välillä äiti sanoo miettivänsä haikeana, että kunpa olisi voinut olla enemmän lasten kanssa.

”Lapset ovat niin vähän aikaa pieniä, he ovat vain lainassa. Mutta pakko oli olla leivän perässä.”

Yrittäjäuralle on Liuhan mukaan mahtunut ylä- ja alamäkiä. Yksi kovimmista paikoista on ollut Katajanokan liiketilan putkiremontti.

”Sen piti kestää kolme kuukautta, mutta se kesti kuusi. Meinasin mennä konkurssiin. Mutta kun on pienet tulot, pitää olla pienet menot”, Liuha sanoo.

”Sen opin olen saanut jo lapsena kotoa, olenhan pula-ajan lapsi. Aina pitää olla rahaa sukan varressa. Elämä voi yllättää.”

Remontteihin liittyy myös Katajanokan aikojen suurin onnenkantamoinen. Kun viereisen korttelin K-marketin liiketila oli pari vuotta remontissa, Simon kahviolla pyyhki harvinaisen hyvin.

”Sai tehdä kaapin täyteen sämpylöitä ja lihapiirakoita, ja sitten vain myytiin. Pojat tulivat iloisesti jonossa ja odottivat kärsivällisesti vuoroaan”, Liuha muistelee.

”Se oli helppoa rahaa. Sellaisesta voi vain unelmoida.”

Kaija Liuha on säilyttänyt prinsessa Dianan kuolemasta kertovaa lööppiä kioskin myyntitiskillä. Kuva: Kimmo Penttinen

Viimeiset ajat yrittäjäarki on Liuhan mukaan ollut ”tällaista tasaista”. Työpäivien hiljaiset hetket Liuha käyttää kutomiseen ja lukemiseen. Hän kahlaa läpi kaikki lehdet, jotka vain saa käsiinsä. Ja niitähän riittää, sillä samassa korttelissa sijaitsevan olutravintolan paperinkeräysastia on varsinainen aarreaitta.

”Ravintolaan tulee kattava lehtivalikoima. Käyn hakemassa esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Kauppalehden. Ei haittaa, vaikka lehti olisi pari päivää vanha. Päivän iltapäivälehdet ostamme aina kahvilaan. Tykkään, että asiakkaat voivat lukea täällä”, Liuha sanoo.

”Suosituin lehti näyttäisi olevan Seiska, vaikkei kukaan sitä tietysti halua myöntää.”

Liuhan matkaan on roskakatoksesta lähtenyt myös muuta kuin lehtiä.

”Olen sellainen roskisdyykkari. Tuonkin kellon olen löytänyt roskiksesta”, Liuha sanoo ja osoittaa kukkasin koristeltua kelloa kahvilan seinällä.

”Kurja vain, kun väännetään niitä kelloja. Kerran kun käänsin viisareita, kellon lasi meni rikki. Olisi kummin vain, kunhan olisi vain yksi aika.”

Myös vessan peili on roskislöytö.

”Laitoin sen pöntön taakse. Miehethän tekevät asioitaan niin päin. Ajattelin, että he voivat katsoa samalla peilistä, miten komeita he ovat. Peilihän sopii siihen ihan hyvin.”

Useimmat Liuhan dyykkaamat tavarat ovat peräisin työpaikan roska-astioista.

”Sanon, että menen katsomaan, mitä rikkaiden roskiksissa on.”

”Olen sellainen roskisdyykkari”, tuumaa Kaija Liuha, sillä hän on hakenut lukemistoa ja sisustuselementtejä kahvilaansa kierrätyspisteistä. Kuva: Kimmo Penttinen

Lukemistaan artikkeleista Liuha teippaa nähtäville ne, joita hän pitää mielenkiintoisina. Simon kahviossa voi lukea esimerkiksi puolukan terveysvaikutuksista, lottovoittajien salaseurasta ja kaksoisasteroidi Didymoksesta.

”Joskus me jäämme asiakkaiden kanssa juttelemaan lehtijutuista”, Liuha sanoo ja näyttää yhtä viimeisimmistä talteen leikkaamistaan artikkeleista. Se käsittelee Lockheed Martin F-35A -hävittäjää.

”Jos minulla olisi hirveän paljon rahaa, ostaisin valtiolle yhden tuollaisen. Mutta kun ei ole. Suomella on joka tapauksessa oltava armeija ja hyvä puolustus hamaan tappiin. Lapsia on suojeltava ja muitakin”, Liuha sanoo.

Kun ovi kolahtaa asiakkaan saapumisen merkiksi, Liuha laskee lehden ja ponnahtaa kassan taakse. Tällä kertaa tulijat ovat tuttuja.

Kannelmäkeläinen Janne Hulkko ja hänen Pihlajamäestä saapunut kahviseuransa ovat jo vuosikausia olleet Simon kahvion kanta-asiakkaita. Muutama vuosi sitten, kun työkaverukset olivat vielä töissä samoilla kulmilla, he kävivät täällä lähes päivittäin. Nyt kun on matkattava kauempaa, tulee käytyä vain kerta tai kaksi viikkoon.

”Niin kauan kävimme, ettei voinut lopettaa kokonaan”, Hulkko sanoo.

Liuha luonnehtii kaksikkoa kioskin hiljaisempien aikojen kantavaksi voimaksi.

Kesällä Kaija Liuha täyttää 68 vuotta. Hän haaveilee voivansa jäädä eläkkeelle silloin. Eläkesuunnitelmat ovat jo selvät.

”Unelmani on, että siivoan ja laitan kotona joka paikan kuntoon. Kun hommia on jäänyt rästiin.”

Muusta hän ei vielä tiedä.

”Katsotaan, kun nyt pääsisi ensin eläkkeelle. Sitä ennen on vielä myytävä kioski.”