Kauppakeskus Tripla ja sen myötä Pasilan uusi juna-asema avautuivat viime lokakuussa. Suurin osa liikkeistä ja palveluista oli käytettävissä jo avajaispäivästä lähtien, mutta yksi junamatkustajien kannalta tärkeä palvelu puuttui: matkatavaroiden säilytyslokerot.

Pian kuukausien odotus on kuitenkin ohi. Lokerot ovat käyttövalmiita todennäköisesti ensi viikolla.

”Ihan loppusuoralla ollaan”, lupaa kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan lokerot olisivat olleet käyttövalmiita heti kauppakeskuksen ja aseman aukeamisen yhteydessä. Kuukausien mittaisen viivästymiseen vaikuttivat ensin toimitus- ja sitten järjestelmäongelmat.

Lokeroiden käyttöönoton viivästyminen on turhauttanut matkustajia: ”Miksi?” kysyy matkustajan kirjoittama teksti. Kuva: Jacob Mcgeady

Korttimaksulla toimivia säilytyslokeroita on kauppakeskuksessa kahdessa kerroksessa, yhteensä noin 170 kappaletta. Niiden käyttöönoton myötä kauppakeskuksen palvelut ovat vihdoin valmiit. Uusia ravintoloita on vielä tuloillaan, mutta muutoin Tripla on löytämässä muotonsa.

”Toki tietysti pitää muistaa, että kauppakeskus ei ole koskaan valmis, kehitystä tapahtuu ja jatkuu aina”, Kivimäki huomauttaa.