Malmi oli elinvoiminen paikka jo ennen kuin alue liitettiin Helsinkiin vuoden 1946 suuressa alueliitoksessa. Malmilla oli puuhuviloita, kauppa kukoisti ja teollisuus tarjosi työpaikkoja. Mitä tuosta viime vuosisadan alun Malmista on enää jäljellä?

Aika paljon.

Malmi-seuran puheenjohtaja ja kolmannen polven malmilainen Maria Laurila vie meidät kävelyretkelle Malmin menneisyyteen.

Rautatie jakaa alueen Ylä-Malmiin ja Ala-Malmiin. Laurila kiinnittää huomiota alueen nimistöön.

”Ala-Malmi on täysin keinotekoinen nimi, jonka virkamiehet keksivät joskus 1960-luvulla. Sillä ei ole mitään tekemistä Malmin historian kanssa”, Laurila sanoo.

Muuten Malmin historiaa on kunnioitettu komeasti alueen nimistössä. Kävelemme Vilppulantietä, jota reunustaa omakotitalot ja matalat kerrostalot. Ennen niiden paikalla viljeltiin maata.

”Kannattaa katsoa nimien ruotsinkielistä asua. Vilppulantie on Filpusvägen. Se viittaa Filpuksen tilaan, joka sijaitsi Malmilla. Se ei liity millään tavoin Vilppulaan”, Laurila tietää.

Långin eli Filpuksen tila on nykyään Lilinkotisäätiön hallinnassa. Kuva: Pauli Jokinen

Hieman kauempana oleva Starens Haga -tila toimi ennen kestikievarina, ja vanhan talon vieressä on nykyään Kestikievarinraitti.

Karviastiellä sijaitsee vanha kansakoulu, jossa alueen suomenkielisille oppilaille taottiin päähän Elon laskuoppia ja algebraa. Koulu näyttää siltä kuin vanhat kansakoulut näyttävät: juhlalliselta ja arvokkaalta. Maakunnissa vastaavia seisoo tyhjillään ja rapistuneena, mutta vuonna 1912 valmistunut Karviaistien koulu toimii nykyään erityiskouluna.

”Tämä on yksi Helsingin vanhimmista edelleen käytössä olevista koulurakennuksista. Vanhemmat sisarukseni kävivät tätä koulua, mutta minä en, sillä tämä oli jo erityiskoulu, kun minä aloitin kouluni 1970-luvulla”, Laurila muistelee.

Malmilla on säilynyt muitakin vanhoja koulurakennuksia. Lähempänä Kehä I:ä on entinen ruotsinkielinen koulu ja Kirkonkyläntiellä kansakoulu.

Olemme kävelleet vasta viitisen minuuttia Malmin vilkkaasta keskuksesta, jossa on kauppakeskittymät Prisma ja Malmin nova, kun lähestymme jo autenttista maalaismaisemaa.

Maria Laurila on kolmannen polven malmilainen. Kuva: Pauli Jokinen

Puistomaisemaa halkoo taimenistaan tunnettu Longinoja, joka on ollut hyvin tärkeä puro malmilaisille. Se on saanut nimensä Långin tilan mukaan, mutta ruotsalainen å on vaihtunut suomalaiseen. Noin kuuden kilometrin pituinen Longinoja kulkee Malmin halki ja laskee Vantaanjokeen. Paikallisten suussa puro on kulkenut nimellä Pekki. Se on käännetty ruotsin puroa tarkoittavasta sanasta bäck.

”Meille lapsille puro oli aina Pekki. Vasta koulussa puhuttiin Longinojasta ja ihmettelimme, mikä semmoinen on”, Laurila naureskelee.

Longinojan rannassa on vanha hirsisauna. Se on edelleen käytössä, mutta uimaan matalaan puroon ei pääse. Sauna on osa 1800-luvun maatilojen kokonaisuutta. Tilat sijaitsevat ylempänä rinteessä. Vasemmalla on Strömsin tilan päärakennus ja oikealla Brusaksen tila. Pihapiirissä on viljan säilytykseen ja heinän kuivaamiseen käytettyjä aittoja ja riihiä. Kapea kylätie halkoo maisemaa. Kuin olisi hypännyt Niskavuorten maailmaan.

”Rakennukset on myyty yksityisille, jotka ovat hienosti pitäneet niistä huolta.”

Brusaksen ja Strömsin tilojen halki kulkee kapea kylätie. Taustalla tilojen vanha sauna. Kuva: Pauli Jokinen

Palveluasumista tarjoava Lilinkotisäätiö on perustanut viereiselle tontille ryhmäkodin, joka tuntee nimen Pekinkoti. Nimi on siis poimittu ohi mutkittelevasta Longinojasta.

Kivenheiton päässä on komea Långintalo vuodelta 1913, joka on niin ikään Lilinkotisäätiön käytössä. Viikonloppuisin talossa ei ole henkilökuntaa, joten emme pääse kurkkaamaan sisälle.

”Talo oli 1970-luvulle mennessä päässyt huonoon kuntoon ja siellä tehtiin huumekauppaa. Kerrotaan, että matot parvekkeen kaiteella viestittivät, millaista kamaa oli tarjolla. Nyt se on kunnostettu ja on sisältä kaunis kuin karkki. Seinistä on kaivettu esiin vanhoja koristeita”, Laurila tietää.

Talo ja tila ovat saaneet nimensä niiden isännän Victor Långin mukaan, joka piti Malmilla myös kahvilaa ja hautaustoimistoa.

Vanhan Helsingintien varressa on näyttävä punaiseksi maalattu Malminkylän kartano, jossa on historian saatossa ollut muun muassa lastenkoti ja kirppis. Seinässä on muistolaatta, joka kertoo, että Svenska Folkakademi toimi talossa vuosina 1908–1930.

Nykyään pihalla näkee nilkkoihin asti ulottuviin oransseihin asuihin pukeutuneita munkkeja. Talo on Suomen Hare Khrisna -keskus.

Svenska Folkakademin talossa on nykyään Hare Khrisna -keskus. Kuva: Pauli Jokinen

Talossa toimiva kahvila on tänään kiinni, mutta pääsemme kiertelemään talossa. Juhlasaliin on rakennettu alttari. Laurila pyörittelee hyväntahtoisesti päätään, sillä rakennukseen liittyy monia muistoja.

”Tässä rakennuksessa olen ollut monissa häissä ja täällä olen viettänyt omat 40-vuotisjuhlat. Pääasia on, että rakennus on käytössä ja siitä huolehditaan.”

Kaikista vanhoista rakennuksista ei samalla tavoin huolehdita. Se selviää, kun siirrymme radan yli Ylä-Malmille. Rautatien ja Malmin seisakkeen valmistuminen 1870-luvulla vaikutti alueen kehitykseen suuresti. Malmin vanhimmat asemarakennukset on purettu, mutta 1930-luvulla rakennettu asema on edelleen olemassa, tosin tyhjillään.

”Surullista, ettei rakennukseen ole saatu toimintaa”, Laurila huokaa.

Toinen murheenkryyni on entinen nuorisotalo Malmin raitin varressa. 1920-luvulla valmistunut kolmikerroksinen puutalo on seissyt tyhjillään vuosia Ylä-Malmin torin laidalla.

”Talo on hyvässä kunnossa, mutta siihen 1980-luvulla rakennettu lisäosa on homeessa”, Laurila kertoo.

Kaupunki on suunnitellut rakennuksen suojelua, mutta lisäosa tultaisiin purkamaan.

Kierroksemme jatkuu Kirkonkyläntietä, jonka varrella on Elannon ja SYPin rakennukset sekä Mannelinin valokuvausliike ja Lintumäen kukkakauppa. Molemmat suvut ovat pitäneet liikkeitään Malmilla jo viime vuosisadan alkupuolella.

Entinen nuorisotalo on tyhjillään. Kuva: Pauli Jokinen

Sitten tulemme kirkolle, joka on vuodelta 1981. Kirkon paikalla sijaitsi alkujaan kunnantalo, ja siksi kirkon ohi kulkee Kunnantie.

”Kunnantalolle ei ollut enää käyttöä, kun Malmi liitettiin Helsinkiin vuonna 1946. Mutta samalla tuli tarve kirkolle, kun aikaisemmin malmilaiset olivat käyneet Helsingin pitäjän kirkossa, joka nyt siirtyi kuntarajan toiselle puolelle. Niinpä kunnantalosta tehtiin kirkko. Kunnantalo toimi kirkkona, kunnes uusi kirkko valmistui 1980-luvulla.”

Hengellisistä tunnelmista siirrymme kierroksen päätteeksi maallisiin maisemiin. Kotitienmäki on vanhaa työväen aluetta, jossa erikokoiset puutalot ovat sikin sokin sulassa sovussa. Täällä Hurriganes-bändin Remu Aaltonen on asunut.

”Malmi on ollut hyvä paikka työväelle. Monet muuttivat maakunnistakin Malmille. Täällä oli työpaikkoja, kuten Hankkija, puhallinlaitetehdas ja sähkölaitos. Täältä sai tontteja, jonne työläisillä oli varaa rakentaa. Oli koulut ja hyvät raideyhteydet. Ei Malmilta tarvinnut lähteä mihinkään”, Laurila sanoo.