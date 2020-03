Hopeatien palvelutalossa on maanantaina aivan erityinen päivä. On tapahtumassa jotakin sellaista, mitä Helsingin kotihoidon asiakas Tuikku Vanajas on odottanut kolme vuotta.

Päivä ei ole erityinen ainoastaan siksi, että Vanajas täyttää pyöreät 100 vuotta. Tänään toteutuu myös toivomus, jonka Vanajas esitti jo kolme vuotta sitten: mikäli tämä päivä koittaisi, hän haluaisi Scandinavian Hunksit esiintymään syntymäpäivilleen.

Vanajas esitti lahjatoivomuksensa eroottisen tanssiryhmän vieraillessa Hopeatiellä ensimmäistä kertaa. Atleettiset miehet tekivät häneen tuolloin suuren vaikutuksen.

”Kokonaisuus on niin mukava kaikin puolin. Olen siinä mukana koko ajan, elän ja hengitän”, Vanajas kuvailee.

Yleisöön jaettiin ruusuja esityksen aikana. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Hartaasti odotettu uusintaesitys on alkamassa pian. Ensimmäiset ihmiset ovat löytäneet istumapaikan jo tuntia ennen ilmoitettua aloitusaikaa. Katsomo on niin täynnä, että osa on päätynyt kuikuilemaan tapahtumaa palvelutalon ikkunan takaa.

Ensin on Vanajaksen vuoro paistatella parrasvaloissa. Hän istuu keskellä lavaa kukkaseppele päässä ja yleisö laulaa onnittelulaulun. Seuraavaksi Vanajas siirtyy katsomon eturiviin, johon hänen paikkansa on merkitty maalarinteipillä.

Sitten kaiuttimista kajahtaa Justin Timberlaken Sexyback ja Hunksit hölkkäävät lavalle.

”Paita pois”, huudetaan yleisöstä, ja pian takit ja paidat lentävät lattialle.

Useampaan otteeseen, sillä vaatteet vaihtuvat takahuoneessa tiuhaan tahtiin. On maastohousuja, paljetteja sekä yksi merimies, joka ojentaa punaisen ruusun päivänsankarille.

Vanajas vaikuttaa silminnähden tyytyväiseltä.

Tyytyväinen hän kertoo myös olevansa. Syntymäpäivät ovat hänen mukaansa olleet jo tähän mennessä paremmat kuin koskaan.

Katso alla olevalta videolta, miten Vanajas nautti Scandinavian Hunksien tanssista.

Esityksen jälkeen Vanajas siirtyy Hunksien kainalosta ja salamavalojen räiskeestä jatkoille. Palvelutalosta on varattu huone lähipiirin käyttöön. Juhlaenergiaa on vielä jäljellä, vaikka etkojakin on ehditty viettää.

Hunksit olivat nimittäin käyneet yllättämässä Vanajaksen jo perjantaina. Silloin ei riisuttu paitoja, mutta henkilökohtaiselle kohtaamiselle riitti enemmän aikaa.

”He ovat käyneet niin monena päivänä, että olen jo ihan sekaisin päivistä”, Vanajas sanoo.

Vanajas sai erityishuomiota esiintyjiltä. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Hunksit vaikuttavat kuitenkin olevan jatkossakin tervetulleita Vanajaksen juhliin, vaikkei hän ole vielä uskaltautunut kysymään. Vanajaksen mukaan seuraava kerta voisi koittaa ehkä kymmenen vuoden päästä.

”Tai sadan vuoden päästä. Kun ei tiedä eteenpäin, ei vielä kehtaa kysyä.”

Koska tulevaisuuteen ei näe, on syytä keskittyä tähän hetkeen.

”On kyllä kiva kun näkee kaikki sukulaiset tässä ympärillä. Se on tärkeintä”, Vanajas toteaa.

Vanajas seurasi intensiivisesti Scandinavian Hunksien tanssia. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Esiintymiset palvelutalossa eivät ole olleet merkityksellisiä ainoastaan yleisölle.

Perjantain yllätyskohtaaminen ja molemmat esiintymiset ovat olleet hyväntekeväisyyskeikkoja, joita kaikki tanssiryhmän jäsenet ovat tehneet mielellään. Palvelutalossa esiintyminen poikkeaa paljon tavanomaisista keikoista.

”Täällä on kaikki jotenkin paljon aidompaa. Tällaiset keikat antavat tälle työlle ihan eri merkityksen”, tanssija Antti Lehto sanoo.

”Näistä jää tosi hyvä muisto. Kun itsellä on se arjen kiire, ja tuolla on osa odottamassa puolitoista tuntia aikaisemmin, niin kyllä siinä tajuaa, että ei itse asiassa olekaan niin kiire.”