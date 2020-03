Littlest Pet Shop -tuotteet, tuttavallisemmin petsit, ovat tuttu näky lapsiperheiden lelulaatikoissa ja löytyvät myös monen pienen tytön lahjatoivelistalta.

Pets-lelujen suloisuus piilee siinä, että niillä on vartaloon nähden valtava pää ja suuret silmät.

Lahdesta kotoisin oleva tubettaja Sara Lindeman, 18, hurahti petseihin ollessaan 10-vuotias. Sitten eläinleluista kehittyi hänelle intohimoinen harrastus, joka kasvoi lopulta oikeaksi työksi.

Lindeman kuvaa Littlest Pet Shopeilla videoita Cessupetshops-nimiselle Youtube-kanavalle ja hänellä on tällä hetkellä yli 40 000 tilaajaa.

Hän tekee kaiken itse: käsikirjoittaa tarinat, suunnittelee lavasteet, keksii eläimille roolit, ääninäyttelee ja lopulta kuvaa sekä leikkaa videot valmiiksi.

Helsingin medialukiota käyvä abiturientti Lindeman omistaa tällä hetkellä yli 600 petsiä, eivätkä ne kaikki mahdu hänen huoneensa hyllyn päälle esille.

Osa petseistä lepää eläinlajeittain lajiteltuna varastohuoneen laatikoissa. Koirat ovat omassa ja kissat omassa lokerikossaan. Siellä hän säilyttää myös petseille tarkoitettuja asuja, ruokia, tarvikkeita ja rakennuksia.

Sara Lindeman, 18, tekee nykyisin Youtube-videoita työkseen lukio-opiskelun ohella. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Tarinat syntyvät videoihin arkipäiväisistä tilanteista.

”Saatan olla vain kävelemässä ja yhtäkkiä tajuta, että hetkonen, nyt tuli idea. Kirjoitan sen ylös ja palaan siihen myöhemmin, kun työstän ideaa eteenpäin. Inspiraatio vain iskee jostain.”

Lindemanilla on paljon keskeneräisiä tarinoita tälläkin hetkellä. Yksi kohtaus saattaa rakentua helposti, mutta koko tarinan juonen kehittäminen voi kestää hyvin pitkään.

Viime kesänä Lindeman kirjoitti kokonaisen sarjan. Sen käsikirjoittamisessa ja kuvaamisessa meni lopulta koko kesä, mutta juuri siitä Lindeman pitää kaikista eniten.

”Minua kiinnostaa tarinoiden luominen, ja petsit on ollut siihen loistava keino. Olisi vaikeampaa tuoda se ihmisten välille”, hän kertoo.

Yksi tubettajan suurimmista unelmista olisi päästä ääninäyttelemään muuallekin kuin Cessupetshops-videoille. Seuraavaksi häntä kuitenkin odottaa ylioppilaskirjoitukset.

Lindemanin Youtube-kanava täyttää pian kahdeksan vuotta. Petsivideoiden lisäksi hän kuvaa kanavalleen videoita myös itsestään. Yhdellä videolla hän esimerkiksi esittelee oman huoneensa ja toisessa avaa faneilta tulleita posteja.

Tällä hetkellä faniposti on suljettu, koska Lindeman alkoi hukkua seuraajien lähettämiin lahjoihin. Hänen huoneessaan on iso lasipurkki, joka on täynnä nuorten seuraajien lähettämiä minipetsejä. Lindeman kertoo, että hänen videoitaan katsovat erityisesti 9–11-vuotiaat tytöt.

Vuodesta 2015 lähtien Sara Lindeman on ollut mukana Tubecon-tapahtumassa, jossa fanit pääsevät tapaamaan hänet meet and greet -pisteellä.

”Monet kysyvät minulta, mikä on suosikkipetsini”, hän kertoo.

Siihen vastaus on helppo: Lindeman kerää lammaspetsejä ja istuvia kilpikonnia. Häneltä puuttuu kokoelmasta enää yksi lammas, mutta sen löytäminen on vaikeaa. Kyseistä lammasta ei myydä Suomessa, ja monet kaupittelevat väärennettyjä petsejä.

Aidon Littlest Pet Shopin tunnistaa Lindemanin mukaan hyvästä laadusta ja pienistä yksityiskohdista. Väärennetyissä leluissa maalausten kohdennus on saattanut mennä pieleen tai silmä on väärässä kohdassa.

Uran alussa videot eivät olleet yhtä viimeisteltyjä ja hiottuja kuin tänä päivänä. Muutos tapahtui yläkouluikäisenä, kun Lindeman alkoi panostaa videoihin enemmän. Samaan aikaan elämään astui koulukiusaaminen.

Hän kuvasi ensimmäisen videonsa lähes kymmenen vuotta sitten. Lindeman napsautti kameran päälle ja alkoi kuvata omaa leikkiään.

”Eka petsivideo oli LPS pikkukoira pulassa. Muistan sen vieläkin, mutta minulla ei valitettavasti ole sitä missään, vaikka olisi hauska nähdä se ja verrata nykyisiin videoihin.”

Vielä siihen aikaan Lindeman ei uskaltanut kertoa videoista kenellekään. Vain perhe ja lähimmät ystävät tiesivät harrastuksesta, sillä hän pelkäsi mitä muut ajattelisivat hänestä.

”Mitä vanhemmaksi tulin, sitä enemmän ajattelin, etten todellakaan kerro asiasta kenellekään, koska se olisi outoa”, Lindeman muistelee.

Yläkoulussa muut oppilaat saivat tietää Lindemanin videoista ja hänelle alettiin huudella käytävillä.

”Kun tieto lähti leviämään, siinä kävi kuten pelkäsinkin. Minua kiusattiin ja yritin kauheasti todistella, että teen tätä tosissani.”

Kiusaamista oli koko yläkouluajan. Lindeman joutui yhdessä vaiheessa jopa vaihtamaan luokkaa, koska hänellä oli entisessä luokassaan niin epämukava olla.

Lindemanille oli tärkeää päästä vaihtamaan maisemaa Lahdesta. Hän hakeutui lukioon Helsinkiin, koska halusi mediapainoitteiseen kouluun.

”Vieläkin törmään ihmisiin, jotka eivät ymmärrä, että kuvaan videoita tosissani, mutta enää en välitä siitä.”

Hän toivoo, että jokainen uskaltaisi olla rohkeasti oma itsensä ja tehdä sitä mistä tykkää.