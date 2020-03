Toisin kuin normaalisti kevään korvalla, Oulunkylän Lankamaailman myynti on viimeisen parin viikon aikana kasvanut, kertoo myymäläpäällikkö Katariina Tiainen. Kuva: Marjaana Varmavuori / HS

Yleensä kun aurinko alkaa paistaa ja lakaisukoneet harjata hiekoitussepeleitä talven jäljiltä, lankakaupoissa hiljenee. Huhti–toukokuun myynnit ovat lankabisneksessä vuoden pienimpiä.

Siksi Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan Lankamaailman myymäläpäällikkö Katariina Tiainen oli hetken ihmeissään, kun hän viikko sitten katsoi viimeisten päivien myyntilukuja.

”Mietin että miten nämä keskiostot ovat näin isoja”, Tiainen sanoo.

Normaalisti myynnit alkavat laskea jo maaliskuun lopulla, nyt Helsingin myymälässä keskiostos on noussut noin 30 prosentilla.

Lankamaailmalla on Helsingin lisäksi myymälät Turussa, Tampereella ja Oulussa, ja ketjulla on myös verkkokauppa. Kokonaismyynti on noussut 10 prosentilla.

Ihmiset ovat hakeneet lankoja ja malleja esimerkiksi keväthuiveihin. Oulunkylän Lankamaailman myymäläpäällikkö Katariina Tiainen laittoi esille yhtä huivimallia. Kuva: Marjaana Varmavuori / HS

”Odotimme, että kivijalkamyymälöissä hiljentyisi, mutta niissä on alkanut käydä enemmän ihmisiä. Viime viikonloppuna oli ihan huippumyynnit”, Lankamaailman kehityspäällikkö Merja Lieppinen sanoo.

”Kaikista eniten meillä jytää verkkokauppa. Viikkotilausten määrät ovat moninkertaistuneet”, Tiainen sanoo.

Myynti verkossa on noussut 20–30 prosentilla. Ihmiset varautuvat siis pitkään erityksessä olemiseen myös lankoja hamstraamalla.

”Esimerkiksi Turun myymälässä keskiostos on varmaan tuplaantunut. Ihmiset ostavat paljon. He sanovat, että nyt jos joutuu olemaan karanteenissa kotona, niin pitää olla tekemistä”, Lieppinen kertoo.

Lieppinen tietää myymälöiden arjesta, sillä henkilökunnan sairastumisten vuoksi hän auttaa tällä hetkellä Turun liikkeessä. Poikkeuksellisessa tilanteessa asiakkaiksi on löytänyt paljon uusia ihmisiä.

”Juuri eilen kävi mies, joka kertoi joutuneensa lomautetuksi kahdeksi viikoksi. Että nyt on keksittävä uutta tekemistä. Hän sanoi, ettei ole koskaan kutonut, että voitko neuvoa, mitä otan ja mistä aloitan”, Lieppinen kertoo.

Monia muitakin miehiä on alkanut koronan aiheuttaman pakkokotoilun vuoksi kiinnostaa neulominen. Liikkeellä on ollut myös rajoitustoimien vuoksi toimettomiksi jääneitä liikunta-alan ihmisiä, kuten personal trainereita.

”He ovat sanoneet, että nyt tehdään käsitöitä”, Lieppinen kertoo.

Suomessa neulotaan perinteisesti paljon villasukkia. Nyt ihmiset ovat hakeneet lankoja isompiin projekteihin, kun paitoihin, neuletakkeihin tai ponchoihin.

”Käsitöiden tekeminen on rauhoittavaa ja lohduttavaa. Siinä saat ajatukset pois huolestuttavista asioista”, Tiainen sanoo.

”Viime aikoina on mennyt paljon värikkäitä lankoja. Selkeästi ihmiset haluavat ympärilleen jotakin kaunista. Värit ovat vastapainoa sille uutisvirralle, missä tulee vastaan vain negatiivisia asioita.”

Lankamyymälät värikkäine lankaröykkiöineen tarjoavat nekin väriterapiaa, ja jotkut tulevat liikkeeseen vain sen vuoksi.

”He sanoavat, että minä tulin tänne, että näkisin värejä, kun se kohottaa mieltä. Ja sitten että hups, ostinkin samalla vähän lankoja”, Lieppinen sanoo.

Nyt kun ihmiset ovat eristyksissä toisistaan, liikkeissä käy Lieppisen mukaan paljon vanhempaa väkeä.

”He tarvitsevat jonkun, jonka kanssa puhua. Tuossa kassalla olen jutellut ihmisten kanssa, kun he haluavat vaihtaa muutaman sanan.”

Jotkut lankaliikkeet ovat jo sulkeneet ovensa ja auki ovat vain niiden verkkokaupat. Lankamaailman myymälöiden on tarkoitus pysyä auki.

”Meillä asiakkaat eivät joudu olemaan ritirinnan. Tilaa on 600 neliötä. Tässä voi rauhassa katsoa hetken, jolloin kukaan muu ei ole kassalla”, Tiainen sanoo.

Jos Oulunkylän Lankamaailman henkilökunnasta sairastuu niin moni, ettei myymälää pystytä pitämään normaalisti auki, lankoja voitaisiin myydä tiskiltä, sanoo myymäläpäällikkö Katariina Tiainen. Kuva: Marjaana Varmavuori / HS

Työntekijöiden laajamittainen sairastuminen voi toki muuttaa tilannetta.

”Jos niin käy, eikä myymälää pystytä pitämään normaalisti auki, viimeinen vaihtoehto ennen sulkemista on myydä lankoja tiskiltä, niin kuin vanhaan aikaan”, Tiainen kertoo.

”Lankoja siis saa. Ehkä ei pääse itse hypistelemään, mutta jos vain osaa kertoa, mitä hakee, me palvelemme.”