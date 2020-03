Sottaista ruoanlaittoa, äänekkäitä pelejä, Ryhmä Hauta ja liikenteessä kurvailua. Etätyövanhempien arki on yllättävän työlästä.

Koronaviruksen vuoksi tuhansissa suomalaisperheissä harjoiteltiin viime viikko etätyön ja lasten kotihoidon yhdistämistä, kun suurin osa päiväkotilapsista jäi kotiin.

Niin meilläkin. Minä ja puolisoni teemme nyt etätöitä, ja 2,5-vuotias poikamme on päivät seuranamme.

Kerron nyt eräästä viime viikon päivästämme, joka uskoakseni kuvaa tällä hetkellä lukemattomien kotien arkea.

Kello 6.10

Lapsi avaa silmät, nousee sängystä ja ilmoittaa haluavansa katsoa Ryhmä Hauta. Siirrymme olohuoneeseen, avaan Yle Areenan ja käyn makaamaan sohvalle. Lapsi kiipeää istumaan päälleni. Hän painaa kahdeksantoista kiloa.

Jukka Vuorio Kuva: Sami Kero / HS

20 minuuttia myöhemmin hän haluaa rakentaa junarataa, jolloin joudun havahtumaan puoliunesta ja nousemaan sohvalta. Muutaman minuutin kuluttua leikki alkaa kyllästyttää lasta, ja hän alkaa asetella raiteille erilaisia esteitä, joihin veturi törmää. Lopulta hän menee itse istumaan junaradan päälle.

Vähän sen jälkeen on päivän ensimmäinen kerta vaihtaa vaippa ja pestä hänen pyllynsä. Vaippa vaihdetaan ja pylly pestään päivän aikana tietenkin useita kertoja, mutten mainitse asiasta enää tuonnempana.

Kello 7

Lapsi alkaa kysellä aamiaista. Yleensä hän syö kunnollista aamiaista vasta kello 8, joten tyydyn nyt vain kuorimaan hänelle mandariinin, paitsi ettei hän halua, että minä kuorin sen. Hän haluaa kuoria sen itse, mutta ei osaa kuoria sitä. Kuorimme mandariinia siis yhdessä, kummankin sormet yhtä aikaa kiinni hedelmässä.

Kun kuoret ovat poissa, hän yrittää kahmia mandariiniviipaleita suuhunsa, mutta pelkään kokonaisten palojen juuttuvan hänen kurkkuunsa. Siksi leikkaan paloja puoliksi, mikä ei ilahduta lasta. Hän yrittää työntää pienet pulleat sormensa mandariiniviipaleiden ja hedelmäveitsen väliin. Pyydän häntä varomaan. Siirryn leikkaamaan hedelmiä ruokapöydältä tiskipöydälle.

Hedelmät syötyään lapsi kysyy lähdetäänkö päiväkotiin. Sanon, että päiväkoti on kiinni, vaikkei se ole.

Kello 8

Aloitan työt tarkistamalla pikaviestipalvelussa, sähköpostissa ja Facebook-ryhmässä olevat viestit. Vastaan muutamaan viestiin samalla kun ryhdyn keittämään perheellemme puuroa.

Niin, puuroa. Mitenkäs sitä nyt keitettiinkään? Olen viimeksi tehnyt sitä syksyllä 2018 ollessani neljä kuukautta koti-isänä. Paketin kyljessä on ohje neljälle ihmiselle, mutta meitähän on kaksi aikuista ja yksi lapsi. Siihen ei ole ohjetta. Joudun soveltamaan. Ei hyvä. Puuroa tulee liikaa, joten jotta sitä ei täytyisi heittää pois, vedän itseni ähkyyn puuroa ja mansikkahilloa.

Sen jälkeen pääsen takaisin työn pariin. Puolisoni lähtee lapsemme kanssa ulkoilemaan. Lähetän kollegoilleni ja esimiehilleni viestejä ideoistani. Vastauksia tulee vähän. Kaikki ovat nyt todella kiireisiä. En halua edistää muiden kuormitusta tämän enempää, joten siirryn erään suuren ja ajattoman projektini pariin.

Kun puolisoni ja lapsemme palaavat ulkoilemasta, työ keskeytyy vähän väliä, koska lapsi haluaa katsoa toista tv-ohjelmaa, tai kysyy saisiko rusinoita tai mehua, tai tahtoo leikkiä koiria. Se on leikki, jossa me molemmat konttaamme lattialla, ja minä olen iso koira ja hän pikkukoira. Iso koira jahtaa pikkukoiraa ja yrittää nuuhkia sen niskaa ja kaulaa. Pikkukoira konttaa kikattaen karkuun.

Yhden kerran joudun juoksemaan väliin, kun huomaan hänen heittävän vaivihkaa vessanpönttöön kokonaisen vessapaperirullan.

Hän keksii monenlaisia tapoja saada huomiota. Joskus vanhempien silmien välttäess hän käy rämpyttämässä tietokoneen näppäimistöä. Siksi puolisoni piti lähteä käymään työpaikallaan, koska koneen salasana lakkasi äkisti toimimasta, eikä it-tuki etänä keksinyt asialle syytä. Syyksi selvisi, että poikamme oli vaihtanut näppäimistön kielen.

Koska lapsi harjoittelee potalla käymistä, keskeytyy työ kerran myös siihen, että olohuoneen lattialla oleva lammikko (ja lapsi) täytyy putsata.

Äskettäin anoppini, siis lapseni mummi, lähetti meille kivan kalapelin päiviämme piristämään. Siinä pienet muoviset kalat pyörivät alustalla ja aukovat suutaan. Pelaajat yrittävät onkia niitä pikkuruisilla muovi-ongilla. Lapsi rakastaa uutta kalapeliään. Eräs pikku miinus pelissä kuitenkin on. Sen varsin kovalla voimakkuudella soivaa musiikkia ei saa pois päältä tai edes säädettyä pienemmälle.

Voit nähdä ja kuulla kalapelin alla olevasta videosta. Saadaksesi autenttisen kokemuksen, paina äänet päälle videon alareunasta.

Lapsen kaitseminen on ihanaa ja tykkään aidosti työstäni. Mutta kun niitä pitäisi tehdä yhtä aikaa, ei kumpaakaan voi tehdä kunnolla. Vähitellen, päivä päivältä ja tunti tunnilta (jestas, kestääkö tämä vielä kuukausia?) alkaa järki lähteä.

Kello 12.30

Lähden nukuttamaan lasta. Päiväkodissa hän nukahtaa päiväunille ryhmäpaineen myötä muiden lasten kanssa ilman erityisiä toimenpiteitä, mutta ei kotona. Pienempänä nukahti, mutta ei vaan hemmetti soikoon nukahda enää sisälle kotiin eikä vaunuihin, vaikka mitä olemme yrittäneet. Ainoa tapa saada hänet nukahtamaan on autoajelu.

Ennen ajelulle pääsemistä hänet on joka kerta painittava auton turvaistuimeen. Vaikka hän on vasta 2,5-vuotias, hän on vahva ja voimakastahtoinen eikä koskaan halua mennä helpoimman kautta istuimeensa. Yleensä olen hiessä painin jälkeen, niin nytkin.

Kun saan hänet painin, suostuttelun ja uhkailun avulla viimein istuimeensa, lähdemme ajamaan Kehä ykköselle. Hän nukahtaa onneksi noin viidessä minuutissa, ja pääsen kurvaamaan kehältä pian takaisin kotiin päin. Parkkipaikalta kannan hänet neljännessä kerroksessa sijaitsevaan kotiimme. Hissiä ei ole.

Kun lapsi on saatu nukkuvana sänkyynsä, pystyn jälleen tekemään hetken töitä. Luen uutismedioiden etusivuja. Korona korona korona Temptation Island korona. Mikä aika olla elossa.

Kello 14.30

Lapsi herää päiväunilta. Ensimmäiset hetket hän haluaa vain istua hiljaa sylissäni. Sitten katsotaan hetki lastenohjelmia, sitten syödään välipalaa. On sanomattakin selvää, että tällä välin työt seisovat. Se hieman ahdistaa, sillä ei ole selvää, minkälaista työtehokkuutta minulta tällä hetkellä odotetaan. Sitten ajattelen, että onhan useimmilla pomoilla lapsia itselläänkin, kyllä he varmaan ymmärtävät.

Kello 15.30

Työpäiväni periaatteessa päättyy, koska olen aloittanut kahdeksalta. Mutta se on vain periaatteessa. En tiedä, kuinka työaika näinä poikkeuksellisina aikoina määritellään, sillä kello kahdeksan ja puoli neljän välissä olen tehnyt paljon muutakin kuin journalistista töitä – siis muun muassa vaihtanut vaippoja ja ajellut pitkin kehä ykköstä. Joka tapauksessa alan pukea lasta ulkovaatteisiin. Lähdemme läheiseen leikkipuistoon.

Kun lapseni leikkipuistossa tekee minulle hiekasta ”suklaakakkua”, katselen samalla pikaviestejä ja kirjoitan muutamaan työpaikan keskusteluryhmään. En tiedä onko se työaikaa vai ei. Sen jälkeen en enää ”ajattele työasioita”, paitsi etten tietenkään voi kokonaan lakata ajattelemasta uutisia ja ympäroivää maailmaa.

Kello 18

Nukahdan sohvalle, mutta lapsi huomaa sen ja mösähtää päälleni huutaen ”Isi herää”. Ilta menee erilaisten leikkien kuten itse keksimämme ”Tampereen tunnelin” parissa. Siinä makaan sohvalla peitto päälläni ja lapsi mönkii peiton ali ”Helsingistä Tampereelle” yhä uudestaan ja uudestaan. Se on hyvä leikki. Kalapeli on laitettu kaappiin.

Kello 20.30

Siirryn lapsen kanssa sänkyyn lukemaan lastenkirjoja ja kuuntelemaan lastenlauluja. Noin puolen tunnin kuluttua hän nukkuu.

Silloin haluaisin siivota olohuoneen ja keittiön tai seurustella puolisoni kanssa. Sen sijaan painun pehkuihin mahdollisimman nopeasti. Kello 21.20 olen unessa.

Sitä ennen ehdin kuitenkin vielä poistaa ja kätkeä kalapelin patterit.