Raide-Jokerin työmaalla Pirkkolantien ja Pirjontien yhtymäkohdassa on työmaa-aikaisten liikennemerkkien varasto. Kuva: Tuija Salmi

Maunulalainen Tuija Salmi on ollut monien tavoin viime ajat helisemässä. Yli 70-vuotiaana hänen on pitänyt linnoittautua tiiviisti omaan kotiinsa. Menevälle ja aktiiviselle ihmiselle se on ollut kova paikka.

”Ulos on ollut pakko mennä”, Salmi kertoo.

Yhdellä tällaisella kävelyreissullaan hän sattui torstaina törmäämään hieman hullunkuriseen – ja ajan henkeen sopivaan – näkyyn. Raide-Jokerin työmaalla Pirkkolantien ja Pirjontien yhtymäkohdassa on työmaa-aikaisten liikennemerkkien varasto, jossa on pienessä ryppäässä kymmeniä erilaisia merkkejä.

”Poikkeustila, ei saa mennä sinne eikä tänne, eikä minnekään. Sellainen ajatus minulle merkeistä tuli. Minusta se oli hauskaa. Se sopii tähän koronavirusaikaan”, Salmi sanoo.

Huvitusta herättäneelle liikennemerkkien rykelmälle on olemassa ihan yksinkertainen ja arkinen selitys.

”Meillä on työmaatukikohta siinä. Liikennemerkkejä puretaan, kun työmaalla siirrytään vaiheesta toiseen, ja merkkejä varastoidaan työmaatukikohdassa”, kertoo liikennejärjestelyvastaava Joonas-Petteri Kallonen Raide-Jokeri-allianssista.

”Merkkejä ei irroteta putkista, koska osa niistä menee suoraan käyttöön uudelleen. Jos ne menevät käyttöön, ne viedään tolppineen päivineen. Siksi merkkejä ei jumpata turhan takia irti tolpista.”

Varastointiratkaisu on Kallosen mukaan mitä toimivin. Merkit eivät makaa maassa, jolloin ne säilyvät hyväkuntoisina, ja myös pintaa suojaavat kalvot pysyvät ehjinä.

Kallonen kertoo, että liikennemerkkivarastot ovat herättäneet hauskuutta työmaaväenkin kesken. Ajoittain hilpeyttä aiheuttava sijoittelu on kuitenkin myös asia, johon liittyy tärkeä turvallisuusnäkökohta.

”Ylimääräiset merkit eivät välttämättä ole aina siinä varsinaisen varaston luona, vaan lähempänä tien reunaa. Silloin pitää olla tarkkana, ettei kukaan vahingossa hämäänny”, Kallonen sanoo.

”Ne pitää sijoittaa niin kauas tiestä, ettei autoilijan huomio voi kiinnittyä niihin. Se voisi aiheuttaa vaaratilanteita.”

Työmailla tehdään viikottain tarkastuksia, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että liikennemerkkivarastot ovat harkitussa paikassa, kaukana tielinjasta.

”Tuossa ei toistaiseksi autoja kulje. Sijoitteluratkaisu on siis ok”, Kallonen sanoo.

Merkkejä on nyt varastossa paljon, koska ajolinjaukset ovat jokin aika sitten muuttuneet työmaan kohdalla hieman. Pirjontie on auki, Pirkkolantie vielä kiinni. Syksyllä Pirkkolantiekin aukeaa bussi- ja henkilöautoliikenteelle.

