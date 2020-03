Timma alkoi myymään asiakasyrityksiinsä lahjakortteja, joista tulot menevät suoraan ja lyhentämättöminä yrittäjien tileille. Kuluttajia on kannustettu ostamaan lahjakortteja, ja viime torstain jälkeen niitä on myyty Suomessa jo yli 50 000 euron edestä.

Timma on hius-, kauneus ja hierontapalveluiden digitaalinen markkinapaikka, jonka kautta voi varata ja maksaa alan palveluita. Timman yritysasiakkaat ovat joutuneet tiukkaan paikkaan koronaviruksen aiheuttaman asiakaskadon takia.

Lahjakortteja on ollut ennenkin mahdollista ostaa Timman kautta, mutta niitä ei ole aikaisemmin myyty samalla tavalla keskitetysti Timman sivuilla. Lisäksi myynnistä on otettu komissiota, josta on nyt pienyrittäjien tukemiseksi luovuttu. Aikaisemmin yrittäjä sai tulot vasta lahjakortin käyttöhetkellä, mutta nyt tulot siirtyvät suoraan yrityksen tilille. Tämän toivotaan helpottavan yritysten tilannetta.

Ainakin lahjakorttien myynti on kasvanut huimasti. Normaalisti tähän aikaan vuodesta lahjakortteja ei Timman toimitusjohtaja Lari Mykrän mukaan osteta juuri ollenkaan, vaan myynti ajoittuu juhlapäivien tienoille.

”Tämä on 50 000 euroa enemmän kuin normaalisti tähän aikaan”, Mykrä sanoo.

Hän on myös yllättynyt yrittäjiltä tulleen positiivisen palautteen määrästä.

”Meillekin on tullut tosi hyvä mieli, että ollaan saatu autettua.”

Asiakasyritysten konkursseihin tai liiketoiminnan päättymiseen on myös varauduttu.

Jokainen lahjakortti on vakuutettu, jolloin lahjakortti on mahdollista käyttää jossakin toisessa Timman asiakasyrityksessä, mikäli yrityksen liiketoiminta loppuu. Tällaisen tilanteen sattuessa Timma päättänyt luopua yritysasiakkaidensa laskujen perinnästä ja laskut kirjataan esimerkiksi konkurssitapauksissa Timman omaksi luottotappioksi.

”Me emme halua, että kenellekään tulee henkilökohtaisia luottohäiriömerkintöjä”, Mykrä sanoo.

Vaikka kriisi vaikuttaa negatiivisesti myös Timman liiketoimintaan kertoo Mykrä heidän olevan asiakkaitansa paremmassa tilanteessa. Siksi heidän on mahdollista nyt myös auttaa.

Timma toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa sillä on 3 200 yritysasiakasta. Lahjakortteja on aktivoiduttu ostamaan jonkin verran myös Norjassa, jossa liikkeitä on 664.