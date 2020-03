Koronavirusepidemiasta johtuvat rajoittamistoimet ovat ajaneet ahtaalle etenkin monia pieniä yrityksiä. Siksi Helsingin Lasipalatsin tiloissa liiketoimintaansa pyörittävien yrittäjien helpotus oli suuri, kun sähköpostiin kilahti maanantaina vuokranmaksua koskeva tiedote.

Siinä kerrottiin, että liiketilat omistava kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Lasipalatsi ei peri lainkaan vuokraa huhtikuun ajalta. Toukokuulle yhtiö lupasi 25 prosentin vuokranalennuksen.

Jo viime viikolla yhtiö oli ilmoittanut, että huhtikuun ja toukokuun vuokria alennetaan 25 prosentilla.

”Viikonloppuna totesimme, että tilanne on vaikeutunut entisestään. Suurin osa toimijoista on laittanut liikkeensä, kahvilansa tai ravintolansa kiinni”, sanoo kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Lasipalatsin toimitusjohtaja Henrik Johansson.

”Totesimme sen vuoksi, että aiemmin luvattu vuokranalennus ei todennäköisesti tule tässä tilanteessa riittämään. Siksi päädyimme tällaiseen ratkaisuun.”

Yksi Lasipalatsissa toimivista yrityksistä on Moomin Shop, jossa ollaan muiden tavoin hyvin tyytyväisiä vuokrahelpotuksiin.

”Se on ratkaisevaa. Tämä oli aivan fantastinen veto. Niin epätavallinen, että piti istua alas hetkeksi miettimään. Kunnioitus nousee aivan valtavasti”, Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström sanoo.

”Ja äärimmäisen suoraselkäistä ja kuvastaa sellaista suomenruotsalaisen pääoman eettistä, todella hyvää pohjavalua. Se on komea, täysin itsenäinen, ei painostuksen alla tehty ele, jotka ovat nykymaailmassa hyvin harvinaisia.”

Kråkström vertaa Lasipalatsia koskevaa päätöstä kauppakeskusten toimintaan.

”Kauppakeskuksissa pidetään tällä hetkellä tuhansia yrittäjiä panttivankina, koska kaikissa kauppakeskussopimuksissa on sanktioita. Jos sulkee ilman kauppakeskuksen lupaa, tulee sanktioita”, Kråkström sanoo.

Kauppakeskukset eivät ole Kråkströmin mukaan vaatineet myymälöitä pitämään oviaan auki, vaan ovat sen sijaan antaneet hiljaisuudella ymmärtää, että sopimukset ovat aivan normaalisti voimassa.

”Tämänkin takia tarvittaisiin hallitukselta nyt ryhtiä tehdä päätös, jossa sanotaan, että nyt kauppakeskukset kiinni. Koska rohkenen epäillä, etteivät kovan rahan kansainväliset kiinteistösijoitusyhtiöt tee tätä päätöstä meidän puolestamme”, Kråkström sanoo.

”Ja yhtiöille se olisi katastrofi, että menetetyn myynnin lisäksi tulisi vielä kauppakeskusten sanktiot.”

Lasipalatsin Moomin Shop on ollut auki, mutta asiakkaita on käynyt alle kymmenen päivässä, sanoo liikkeessä työskentelevä Sanna Vento.

”Asiakkaana käy suurimmaksi osaksi turisteja, etenkin aasialaisia. He katosivat jo helmikuun lopulla”, Vento kertoo.

”Nyt yleensä kun joku tulee liikkeeseen, tämä ostaa aina jotakin. Enää kauppoihin ei tulla katselemaan ja viettämään aikaa. Sellainen on hävinnyt aivan täysin.”

Vuokranantajan ele tuntuu Vennosta toivoa antavalta.

”Se on myös yhteishenkeä kohottava. Tulee tunne, että olemme kaikki samassa veneessä ja selviämme tästä yhdessä”, Vento sanoo.

Vaikka Lasipalatsin liiketiloissa vuokralla olevat yritykset ovat ottaneet kiitollisuudella vastaan uutisen vuokrahelpotuksista, ei päätöksessä Johanssonin mukaan ole kyse hyväntekeväisyydestä.

”Tilanne on sellainen, että se vaikuttaa yhtä lailla vahvasti meidän talouteemme. Me uskomme, että kun katsotaan eteenpäin vähän pidemmällä tähtäimellä, tämä on tässä tilanteessa järkevä ratkaisu”, Johansson sanoo.

”Me haluamme pitää vuokralaiset talossa. Näemme että tilanne on poikkeuksellinen.”

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on Johanssonin mukaan päässyt yhdellä tavalla yllättämään paitsi hänet itsensä, myös monet muut.

”Meidän yhteiskuntamme ja elinkeinoelämämme on loppujen lopuksi hyvin haavoittuvainen. Jopa yllättävän nopeasti tilanne menee oikeasti vaikeaksi.”