Kallion kirjaston portailla odotti tiistaiaamuna riveittäin muovipusseja, joista kustakin löytyi kolme kirjaston valikoimasta poistuvaa kirjaa.

Poistokirjojen jakaminen on aloitettu tällä viikolla monessa muussakin Helsingin kirjastossa. Kirjastojen ollessa koronaepidemian vuoksi kiinni, on henkilökunnalla ollut aikaa käydä läpi kokoelmia. Sillä aikaa kun kirjoja ei pystytä lainaamaan, asiakkaille jaetaan poistoaineistoa.

”Suuressa osassa kirjastoista tämä on toteutettu niin, että kassin päälle on kirjoitettu esimerkiksi että kassissa on jännityskirjallisuutta. Me olemme pakanneet kirjat läpinäkyviin muovipusseihin”, kertoo Kallion kirjaston johtaja Erna Marttila.

Läpinäkyvillä pusseilla on pyritty estämään pussien availua, kun sisältö on heti näkyvillä.

Marttilan mukaan normaalisti aineistojen läpikäymiselle jää vähemmän työaikaa. Nyt vapautunut aika aiotaan käyttää hyödyksi.

Poistokirjojen kartoittamisen lisäksi kirjastossa on paljon erilaista järjestelytyötä, jota voidaan tehdä kirjaston ollessa suljettuna. Myös asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan edelleen, joten työtä riittää sekä etänä että kirjastolla.

Kallion kirjastolta sriimataan myös satutunteja lapsille ja aikuisille. Satuhetkiä on juuri saatu kuvattua kolme lisää.

Kirjapusseja on kirjastojen edustoilla jaossa arkisin kello 10–14 aina sään salliessa ja niin kauan kuin kirjoja riittää. Pusseja tuodaan myös päivän aikana lisää sitä mukaa kun niitä viedään pois.

Tiistai-iltapäivään mennessä pusseja vietiin Kallion kirjaston portailta 55 kappaletta. Marttila arvelee, että tulevina päivinä pusseja menee vielä paljon enemmän, kun ihmiset havahtuvat niiden olemassaoloon.

Tästä huolimatta Marttila uskoo, että kirjoja riittää useammaksi päiväksi.

”Aika kauan niitä riittää, koska meillä on aika paljon tuota poistourakkaa.”

Kallion kirjaston lisäksi poistokirjapusseja voi löytää aluksi ainakin Etelä- ja Pohjois-Haagan, Jakomäen, Malminkartanon, Pasilan, Pitäjänmäen, Puistolan, Rikhardinkadun, Roihuvuoren ja Töölön kirjastojen edustalta.

Kirjoja ei saisi vaihtaa pussista toiseen. Kaupunki kehottaa myös avaamaan kirjakassin hygieniasyistä vasta kotona.