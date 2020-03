Bussipysäkin kyltti on epätavallisen alhaalla Keinulaudantiellä. Kuva: Erkki Nevala / Lukijan kuva

Helsingin kaupungin määräysten mukaan bussipysäkkien kylttien alareunan on oltava vähintään 2,2 metrin korkeudessa.

Keinulaudantiellä tämä ei aivan toteudu. Pysäkin H 4422 kyltti on niin matalalla, että normaalipituinen aikuinen voi helposti kopauttaa otsansa siihen. Tilanteesta tekee vielä vaarallisemman se, että kyltti on pyörätiellä.

Kylttien kunnosta vastaavat monet eri tahot: pysäkkejä siivoaa Stara, niissä olevista tiedoista vastaa Helsingin seudun liikenne (HSL) ja lisäksi omat määräyksensä antaa Helsingin kaupunki. Katoksellisissa kylteissä mukana ovat vielä ulkomainosyhtiö ja raideliikenteessä Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL).

Keinulaudantiellä syynä kyltin outoon korkeuteen on luultavasti ympäröivissä työmaissa, arvelee HSL:n matkustajainformaatiosta vastaavan tiimin vetäjä Joona Packalén.

Työmaiden vuoksi rakennusurakoitsijat ovat joutuneet siirtelemään pysäkkikylttejä. Keinulaudantienkin pysäkkitolppa on kiinni betoniporsaassa, joten sitä on mahdollisesti siirrelty paikasta toiseen, jolloin kyltin pidikkeet ovat löystyneet ja se on päässyt valahtamaan alas.

Vaikka pysäkkijärjestely olisi väliaikainen, on kylttien silti täytettävät niille asetetut vaatimukset, joten Keinulaudantien kyltti käydään nostamassa oikeaan kohtaan.