Viime päivinä helsinkiläisten talojen ikkunoihin, parvekkeille ja pihoille on alkanut ilmestyä nalleja ja muita pehmoleluja. Kyse on haasteesta, jonka tarkoituksena on tarjota puuhaa pienimmille lapsille.

Kun koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi ei ole mahdollista leikkiä kavereiden kanssa, perheensä kanssa ulkoilevat lapset voivat keskittyä nallejahtiin.

Jätkäsaaressakin ikkunoihin on alkanut ilmaantua nalleja. Kuva: Susanna Karhapää / HS

Sosiaalisessa mediassa on laitettu liikkeelle muitakin vastaavia haasteita, mutta herttoniemeläinen Pirjo-Liisa Penttinen innostui nimenomaan nalleista.

”Minusta tämä on niin hauska – ja lisäksi helppo”, Penttinen sanoo.

Penttinen haki oman lapsuusajan nallensa vierashuoneen kaapin päältä ja nappasi sen kaveriksi vielä jääkarhupehmolelun. Nyt nallet nököttävät Penttisen kodin parvekkeella, joka näkyy Hiihtomäentielle.

Penttisen 1-vuotislahjaksi saaman nallen nimi on Iso Nalle. Pehmolelu on nimensä mukaisesti suurikokoinen, noin 80 senttiä korkea. Sen siis pitäisi näkyä hyvin parvekkeelta.

”Se on sellainen 50-lukulainen ilmestys. Nallella on päällä lapsenlapseni vanha pyjama. Hän puki sen sille päälle, kun vihdoin suostui luopumaan siitä. Ettei nallelle tulisi kylmä”, Penttinen kertoo.

”Laitoin pienen jääkarhun nallen syliin. Naapurin kanssa sovimme, että meidän nallemme keskustelevat.”

62-vuotias nalle on nähnyt Penttisen mukaan kaikenlaista.

”Nyt se pääsee tuulettumaan ja seuraamaan liikennettä ja ehkä myös pieniä nallebongareita”, Penttinen sanoo.

Liikkeellä on jo ollutkin pieniä nalleaarteenmetsästäjiä. Esimerkiksi herttoniemeläisen Paloma Hannosen 5- ja 7-vuotiaat lapset innostuivat perjantaina bongailemaan nalleja.

”Olimme muuten käymässä ulkona, mutta päätimme samalla etsiä mahdollisimman monta nallea”, Hannonen kertoo.

”Laskimme nallet. Niitä löytyi kuusi. Niiden lisäksi näimme yhden sydämen ja muutaman joulutähden. Me laskimme nekin.”

Apina Pasi ja Anssi viihdyttävät ohi kulkevia lapsia Jätkäsaaressa. Kuva: Susanna Karhapää / HS

Hannosen mukaan lasten kanssa ei ole ollut vaikea keksiä mieleistä puuhaa. Ainoa harmi on se, etteivät lapset ole voineet nähdä kavereita.

”Kaikki mieltä kohottava puuha tulee tässä tilanteessa tarpeeseen, ja se että on edes jotakin yhteydenpitoa ihmisiin”, Hannonen sanoo.

”Kun ketään ei näy missään, tarvitaan muistutuksia siitä, etteivät ihmiset ole kadonneet mihinkään.”