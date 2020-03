Keinot ovat monet, kun koronavirusepidemian rajoittamistoimena suljetut ravintolat yrittävät pysyä pinnalla. Kallion legendaarisen Pub Sirdien väki on kehittänyt ja tuotteistanut konseptin, jolla kuppilan tunnelmaa pystyy poikkeusolojen aikana jäljittelemään kotioloissa.

Toimintaohjeet kuuluvat seuraavasti: 1) Hanki mökötyslupa verkkokaupastamme. 2) Laita Spotifystä soimaan soittolistamme. 3) Etsi käsiisi juotavaa, istu kotona, mökötä ja nauti elämästäsi.

Ohjeita lukiessa useimmilla todennäköisesti herää ensimmäinen kysymys heti mökötysluvan hankkimisen kohdalla. Mitä ihmettä se tarkoittaa?

Selitys juontaa parin vuoden taakse, jolloin Pub Sirdien kohtalo oli edellisen kerran vaakalaudalla. Paikan silloinen omistaja Ritva Hiironen oli jo pitkään yrittänyt myydä baaria, mutta uutta omistajaa ei ollut löytynyt.

Silloin kaksikko Jarkko Koskinen ja Mikko Vehmas keksivät ostaa baarin ja alkaa myydä siitä verkkokaupassa osuuksia paikan taloustilanteen kohentamiseksi.

Joukkorahoituskampanja onnistui, ja Sirdie saatiin pelastettua. Tuolta ajalta baarilla on edelleen olemassa oma verkkokauppa, Koskinen kertoo.

”Kun kaikki muutkin alkoivat myydä tuotteitaan ja palveluitaan etukäteen, mekin mietimme, voisimmeko lainsäädännön puitteissa laittaa bisseä myyntiin etukäteen. Eli käytännössä myydä lahjakortteja, joita voi käyttää hanatuoppeihin”, Koskinen sanoo.

Kesken näiden pohdintojen ja selvittelyiden Koskinen sai ajatuksen.

”Olemme hirveän pitkään puhuneet, että Sirdie on vanha keskikaljakuppila. Että siellä on ihan ok mököttää nurkkapöydässä keskikaljaa tuijottaen”, Koskinen sanoo.

”Niinpä ehdotin, että voisimme tehdä myytäväksi sellaisen mökötysluvan. Voit juoda kotona kaljaa ja mököttää, ihan luvan kanssa, Sirdie-henkeen.”

Sittemmin on selvinnyt, ettei lahjakorttien myymisessä ei ole ongelmaa. Niinpä Pub Sirdien verkkokaupassa on myynnissä sekä tuoppilahjakortteja että viiden euron mökötyslupia.

”Tuoppien ennakkomyynnissä ei ole ongelmaa, koska ne ovat periaatteessa vain kuuden euron arvoisia lahjakortteja. Ne vain on nimetty tuopin mukaan. Lahjakortin voi käyttää myös vaikka sipseihin, limuun tai kivennäisveteen, vaikka se sattuu sopivasti olemaan tuopin hintainen”, Koskinen kertoo.

Tavoite verkkokaupan taustalla on sama kuin muillakin toimijoilla. Kaikki lisätulo on tällä hetkellä hyvästä, sillä sulkemisen aikana baarista aiheutuu vain kuluja.

”Yritämme pitää ravintolan pinnalla tämän epidemian ajan, että kulurakenne pysyy kasassa” Koskinen sanoo.

”Tietysti se mökötyslupa on vähän sellainen kieli poskessa tehty juttu. Mutta sehän on ihan suoraa tukea meidän toiminnalle. Se antaa mahdollisuuden auttaa ja ehkä naurahtaa vähän sille lupalapulle, jonka saa.”

Lahjakortit sen sijaan ovat tulon siirtämistä vähän aikaisempaan ajankohtaan, mikä sekin on tervetullutta.

”Tulemme myöhemmin myymään bisseä, mutta kulu siirtyy myöhemmäksi, ja se raha tulee käyttöön nyt, kun sitä tarvitaan”, Koskinen selittää.

Verkkokaupasta löytyy myös tuhat euroa maksava tuote, joka on nimetty Tonyn mökötys-pussikaljoitteluksi. Pub Sirdien työntekijän mukaan nimetyn tuotteen tarkoitus on baarin kahden työntekijän tukeminen.

”Totuushan on, että me joudumme, kuten kaikki muutkin ravintolat, lomauttamaan meidän työntekijämme”, Koskinen sanoo.

”Tuo oli Tonyn oma idea. Hän sanoi, että voi mennä ihan kenen tahansa pihalle juomaan pussikaljaa ja mököttämään, jos joku vain maksaa siitä tonnin.”

Yhdelle hyväntekijälle tonnin paukku on iso, mutta baarin osakkaiden Facebook-ryhmässä on jo virinnyt ajatus, että jokainen laittaisi hankkeeseen satasen. Niin Tony saataisiin livelähetykseen juomaan pussikaljaa ja mököttämään.

Tonyn mökötys-pussikaljoittelu-lahjakorteista mahdollisesti saatavat rahat käytetään Koskisen mukaan molempien työntekijöiden hyväksi, että he pärjäisivät tämän poikkeusajan.

Siihen asti kun normaali arki taas koittaa, Sirdie-tunnelmaa voi siis mökötysluvan ja kaupasta noudettujen oluiden kanssa tavoitella kotosalla. Avuksi baarin taustajoukot ovat luoneet tarkoitukseen sopivan soittolistan.

”Sirdiessä soitettua musiikkia voi fiilistellä himassakin. Ainakin Spotify on paljon luotettavampi kuin meidän vanha jukebox”, Koskinen sanoo.