Kolmisen viikkoa sitten se alkoi. Ensin peruuntui yksi yrityskäynti ja sitten toinen. Koronaepidemia oli juuri julistettu pandemiaksi, ja yritys toisensa perään sulki toimistonsa vierailijoilta ja siirtyi etätöihin.

Punavuoressa toimiva hierojayrittäjä Lauri Häikiö huomasi muutoksen nopeasti tuloissaan.

”Kyllähän se heti iski aika lailla mahaan”, Häikiö sanoo.

”Ei tämä ole tavallaan kenenkään vika, mutta hurja tarina tästä tulee.”

Yrityskäynnit muodostavat normaalisti suuren osan Häikiön yrityksen liikevaihdosta, joten yritysasiakkaiden kaikotessa katosivat myös tulot.

Työeläkemaksut ja monet muut laskut on kuitenkin maksettava. Lisäksi Häikiöllä on kotona ruokittavana kolme lasta, ja ruokaakin kuluu kotikoulussa enemmän kuin normaalisti.

Yhtälö on vaikea. Yrittäjänä Häikiö on tottunut siihen, ettei tuloja ole ellei töitäkään. Nyt tilanne on kuitenkin se, ettei asiakkaita yksinkertaisesti ole.

”Toiset sanovat että terveys ensin, että raha on vain rahaa. Mutta kun pitää laskut maksaa ja kämppä on pimeänä kun ei ole sähkölaskuja maksettu, niin kyllähän se nyt vähän laittaa miettimään että jostain sitä rahaa on saatava”, Häikiö pohtii.

Yrittäjä päätti heti etsiä uusia töitä ja kirjoitti työhakemuksia ympäri internetiä. Pian puhelin jo soikin, ja vuokratyöfirmasta tarjottiin varasto- ja pakkaushommia jo seuraavalle päivälle. Työsopimuksen allekirjoittaminen onnistui sähköisesti ja työvaatteet odottivat valmiina paikan päällä Vantaalla.

Pakkaamistyö on hyvin erilaista kuin hierominen, mutta kaikki sujui Häikiön mukaan silti hyvin. Kokemustakin hänellä varastohommista on jo valmiiksi, kolmenkymmenen vuoden takaa lukion jälkeisiltä ajoilta.

”Ei se mitenkään vaikeaa ollut”, Häikiö sanoo.

Paikalla oli runsaasti myös muita vuokratyöntekijöitä. Häikiö kertoo monen olleen kokkeja ja muita ravintola-alan ammattilaisia, jotka eivät nyt voi tehdä tavallisia töitään.

Vuokratyötä tekemällä paikkailevat budjettejaan siis monet muutkin.

”Enemmän siitä saa kuin olemalla kotona tekemättä mitään ja märehtimällä tilannetta.”

Vuokratyöntekijöille näyttää olevan tarvetta. Häikiötä on pyydetty töihin viikonloppuna ja heti uudelleen maanantaiksi, mutta tänään hänellä on vielä hieronta-asiakkaita. Jatkossa hän tekee vuokratöitä silloin kun kutsu käy.

Hierojan töitä hän ei usko riittävän. Erityisen hyvästä hygieniasta huolimatta hieronnassa on riskinsä niin asiakkaalle kuin hierojallekin. Voi myös olla, että tulevaisuudessa rajoitteet määräävät yrityksen toiminnan tauolle.

Varasuunnitelmalle on tarvetta, sillä epidemian kestosta ei ole tietoa. Häikiö varautuu kuitenkin jo siihen, etteivät yritykset tilaa hierontapalveluita normaaliin tapaan ennen syksyä.

”Se on iso lovi liikevaihdossani”, Häikiö sanoo.

”Ei ole mitään päivämäärää, että nyt on poikkeustila joka loppuu pääsiäisen jälkeen, että vappuna Mantalle lakittamaan.”

Keikkatyön lisäksi helpotusta laskujen maksamiseen tuovat hieronta-asiakkaat. He ostavat nyt lahjakortteja tukeakseen tuttua yrittäjää.

Häikiö on iloinen saamastaan avusta ja tarjoaakin lahjakorteille erityisen pitkän voimassaoloajan. Nyt ostettavat lahjakortit ovat käytettävissä vuoteen 2070 asti, jolloin Häikiö täyttää sata vuotta.

”Silloin voisi ruveta keskittyä golfin peluuseen”, Häikiö naurahtaa.

Ennen hierontapöydän ääreen kokopäiväisesti palaamista tai golfiin keskittymistä Häikiö ehtii todennäköisesti viettämään kymmeniä tunteja varastotyöntekijän haalareissa.