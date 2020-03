Aina toisinaan luonto ottaa ohjat omiin käsiinsä ja luo jotain hyvinkin kummallista.

Näin on käynyt Helsingin Tuomarinkylässä. Pitkäkosken vieressä keskellä aukeaa peltoa nököttää yhteen kietoutunut ja eriskummallinen puukaksikko.

Katu-, puisto- ja puuasioiden parissa Helsingin kaupungilla työskentelevän suunnitteluasiantuntijan Minna Terhon mukaan tällaisten kasvupoikkeusten syy löytyy yleensä kasvuympäristöstä.

”Mänty on selvästi vanhempi, joten jostain syystä tuo koivu on päättänyt kietoutua sen ympärille”, Terho sanoo.

Yksi mahdollinen syy koivun kiemurtelevalle kasvulle voivat olla männyn oksat. Nuori koivu on taipuva ja nopeakasvuinen.

”Jos se on yrittänyt kasvaa pituutta ja siinä on ollut oksa, se on ehkä hakeutunut vähän sivuun. Kilpailusta kasvutilasta tuossa on kyse”, Terho arvioi.

Asiantuntijan mukaan koivun kiemurtelun syy löytyy todennäköisesti kasvupaikan esteistä. Kuva: Pekka Joutlahti / HS

Tarkkaa selitystä koivun kiemurtelulle Terho ei pysty etänä kotitoimistosta antamaan, mutta hän pitää jonkinlaista mekaanista syytä todennäköisimpänä.

Samanlaisia kasvuilmiöitä nähdään esimerkiksi silloin, jos nuori puu kasvaa verkkoaidan viereen. Mikäli aitaa ei siirretä, aita saattaa jäädä ikään kuin puun sisään.

Vaikka puut ovat kuvan perusteella hyvinkin läheisissä tunnelmissa, ovat ne todennäköisesti pysyneet kahtena eri puuna.

Joskus on ollut myös sellaisia tapauksia, että puu on ikään kuin nielaissut toisen yksilön sisälleen. Silti silloinkaan puiden kasvusolut eivät ole sekoittuneet keskenään.

”Puihin on jäänyt kahvipannujakin sisälle, kun puut ovat lähteneet kasvamaan siihen ympärille”, Terho kertoo.