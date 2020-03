Munkkivuoressa on viime viikkoina toistunut outo ilmiö: joku jättää tien varrella olevalle penkille ruokaa. Osa ruoasta on ollut kääreissä, mutta penkille on asetettu myös kasviksia ilman mitään käärettä. Mystisen ruokaperformanssin ylläpitäjästä ei ole tietoa.

Pari viikkoa takaperin penkille oli jätetty kokonainen leipä pussissaan. Muutamaa päivää myöhemmin penkille ilmestyi kokonainen purjo, kaksi pakettia makkaraa ja lanttu.

Ruoka-asetelmat ovat hämmentäneet ihmisiä paikallisten asukkaiden omassa Facebook-ryhmässä. Useat ihmiset ovat osallistuneet keskusteluun ja nähneet ruokia, mutta kukaan ei tiedä, mistä ne ovat peräisin.

Penkillä olevat karkit siirrettiin roskikseen. Kuva: Lukijan kuva

Penkille on jätetty myös tikkareita, jotka eräs paikallinen asukas kertoi korjanneensa roskiin, jottei kukaan ohikulkeva lapsi nappaisi karkkeja penkiltä. Ihmiset ovat olleet huolissaan, että penkille jätetyt ruoat keräävät rottia tai muita eläimiä syömään niitä.

Tiistaiaamun mysteeriruokana penkille ilmestyi lautasella oleva pitsa. Kuvan lähettäjän mukaan sitä oli ollut juuri aiemmin syömässä varis.