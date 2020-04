Reilun viikon ajan joka ilta kello kahdeksan Lauttasaaressa on kajahtanut soimaan säkkipillin raastavan kaihoisa ääni. Muutaman kappaleen mittaisen konsertin vakio-ohjelmistoon on kuulunut Finlandia-hymni.

Kun viime viikon lopulla tuli tieto Uudenmaan sulkemisesta, jokailtainen musiikkiesitys täydentyi Uusmaalaisten laululla.

Päivi Järvinen pitää jokailtaisen säkkipillikonserttinsa kotitalonsa tuuletusparvekkeelta. Kuva: Rio Gandara / HS

Säkkipillinsoittaja on Gyldeninkatu 8:ssa asuva musiikinopettaja Päivi Järvinen. Järvinen kertoo saaneensa idean musiikkihetkestä nähtyään toissa viikonloppuna uutiskuvaa Espanjasta, missä koteihinsa sulkeutuneet ihmiset taputtivat käsiään parvekkeilla.

”Siitä tuli niin hyvä fiilis. Mietin, että taputtaminen ei ehkä oikein toimi. Sitten minulle tuli heureka. Muistin, että minullahan on tuo kovaääninen soitin.”

Järvinen naputti kaverilleen Facebookissa viestin, jossa pohti, pitäisikö hänen mennä parvekkeelle soittamaan säkkipilliään. Kaveri kannusti tekemään niin.

”Eihän säkkipilliä muuten oikein voi soittaa. Kerrostaloasunnossa harjoittelu on mahdotonta. Ja aikaisemmin kun harjoittelin ulkona Vattuniemen kärjessä keskellä päivää, joku tuli heti sanomaan, ettei saa soittoni takia nukuttua. Nyt poikkeustilanteessa soittamiseen on mahdollisuus”, Järvinen sanoo.

Mahtipontisemman ohjelmiston lisäksi Järvinen soittaa myös muita kappaleita. Jos yleisössä on lapsia, saattaa parvekkeelta kuulua esimerkiksi Tuiki tuiki tähtönen tai Ukko Nooa.

Lauttasaarelaiset pysähtyvät kuuntelemaan ja kuvaamaan, kun Päivi Järvinen esiintyy säkkipillinsä kanssa. Kuva: Rio Gandara / HS

Kuuntelijat voivat esittää myös toivekappaleita. Ihan mihin tahansa kappaleeseen ylämaan säkkipilli ei kuitenkaan taivu, koska sillä voi soittaa vain Bb-duuriasteikon sävelillä, jossa toiseksi viimeisin ääni on alennettu.

Lauttasaarelaisyleisö on ottanut jokailtaiset esitykset omikseen. Parvekkeen läheisyydessä on aina kuulijoita. Tilaa Järvisen mukaan on onneksi niin paljon, että ihmisten on mahdollista pitää riittävää etäisyyttä toisiinsa.

”Olen saanut ihania tsemppiviestejä. Jotkut ovat kirjoittaneet, että ”voi kun olet rohkea” tai ”sinä olet niin hullu”. Viesteissä on ollut myös liikutuksen osoituksia. Pimeydessä soiva Finlandia-hymni on tuonut monelle mieleen Suomen itsenäisyyden”, Järvinen kertoo.

Vaikka esitykset on tarkoitettu alueen asukkaiden ilahduttamiseen ja kannustamiseen, ne ovat tärkeitä myös soittajalle itselleen.

”Soittaminen on minulle henkisesti tärkeää. Musiikki on ammattini, eikä minulla ole nyt töitä”, Järvinen sanoo.

”Tämä tilanne saa myös sisäisen musiikinopettajani puskemaan esiin. Haluan jakaa ihmisille musiikin iloa. Haaveeni on, että epidemian kestäessä me lauttasaarelaiset laulaisimme yhdessä.”

Helsingin kaupungin työntekijöiden sekakuoro Vox Urbana näytti maanantai-iltana Päivi Järvisen johdolla mallia, miten Uusmaalaisten laulu kajahtaa. Kuva: Rio Gandara / HS

Järvisellä on megafoni, johon hän on valmis tarttumaan joukkoa laulattaakseen. Maanantaina Järvisen johtaman sekakuoron Vox Urbanan kymmenen laulajaa liittyivät mukaan illan esitykseen.

”Kuorolaisten avustuksella halusin rohkaista kadulla kuuntelijoita laulamaan mukana”, Järvinen sanoo.

”Tosin jos alkaisimme laulaa yhdessä, laulurepertuaareja täytyy miettiä, että on helpompaa yhtyä lauluun.”

Myös käytännön järjestelyt ovat pohdinnan paikka, sillä Suomen hallitus jatkoi juuri kuukaudella koronaviruksen leviämisen estämiseksi tarkoitettuja rajoittamistoimia. Se tarkoittaa, etteivät esimerkiksi yli kymmenen hengen kokoontumiset ole mahdollisia viikkokausiin.

”Parvekkeilla voisimme ainakin laulaa”, Järvinen sanoo.

Siihen asti kun mahdolliset yhteislaulut saadaan organisoitua, Järvinen jatkaa iltaisia säkkipillikonserttejaan. Rakennusten täyttämässä Lauttasaaressa soitto kuuluu noin puolen kilometrin päähän.

”Soitan myös huilua. Voisin ehkä keväällä vaihtaa siihen. Voisi olla kivaa vaihtelua korville”, Järvinen sanoo.

