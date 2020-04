Viime perjantaina Katri Riihivaara oli matkalla asioille. Ei omilleen, mutta omasta halustaan.

Riihivaara on mukana Helsingin Sanomien Suomi auttaa -kampanjassa auttajana. Hänelle osallistuminen ja tuntemattomalle avun tarjoaminen vaikeina aikoina tuntui itsestäänselvältä.

”Jos jossain pystyn olemaan apuna, niin ihan mielelläni olen.”

Riihivaara kuvailee oman tilanteensa olevan hyvä. Hän uskaltaa mennä ulos ja työtkin sujuvat etänä. Samalla on tuhansia ihmisiä, joiden arki on paljon vaikeampaa.

Heitä Riihivaara haluaa auttaa tunteakseen tehneensä jotain helpottaakseen tilannetta ja saadakseen rikottua omia rutiinejaan.

Muutama päivä lomakkeen täyttämisen jälkeen Riihivaara sai ilmoituksen. Hänen alueeltaan Laajasalosta oli löytynyt kaupassakäyntiapua kaipaava, riskiryhmään kuuluva henkilö. Vain parin tunnin päästä Riihivaara saikin jo viestin autettavaltaan.

Avunpyyntö oli oikeastaan kirjoitettu kahden edestä: apua tarvitsi myös keski-ikäisen kirjoittajan 90-vuotias naapuri, joka ei pysty kirjoittamaan sähköposteja tai etsimään apua sovelluksista, sillä hänellä on vain lankapuhelin. Molemmat kuuluvat riskiryhmään ja tarvitsivat ruokaa ja lääkkeitä.

Riihivaara sopi käyvänsä asioilla perjantaina heti töistä päästyään. Hän nouti autettaviensa jättämät tarvikkeet tapaamatta heitä kasvotusten.

”He olivat laittaneet kauppalistat, apteekin valtakirjat, lääkelistat, Kela-kortit, rahat ja vetokassin. Niiden kanssa lähdin sitten reissuun”, Riihivaara sanoo.

Matkalla hän pohti sitä luottamuksen määrää, jonka valtuuttamana hän nyt kävi apteekissa ostamassa tärkeitä lääkkeitä tuntemattomien Kela-kortit käsissään. Käteistä rahaakin oli annettu sievoinen summa.

Aikamoinen luottamusloikka uskoa henkilötietonsa ja rahansa sellaisen ihmisen vastuulle, josta ei tiedä oikeastaan mitään, Riihivaara mietti.

Listatut tuotteet löytyivät ja Riihivaara vei ostokset kerrostalon yhteistilaan. Siellä ne saivat varmuuden vuoksi odottaa jonkin aikaa ennen kuin avuntarvitsijat koskisivat niihin.

Saamansa tavarat Riihivaara kävi pudottamassa postiluukusta, jälleen näkemättä niitä ihmisiä, joiden arjessa hänellä oli ollut hetken aikaa suuri rooli.

Luottamusloikka kannatti lopulta. Naapurukset saivat tarvitsemansa avun, ja avunpyytäjä kiitteleekin Riihivaaraa vuolaasti. Hän ei esiinny tässä jutussa nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi, mutta kuvailee kokemuksen olleen liikuttava ja kannustaneen vaikealla hetkellä.

Myös Riihivaara on iloinen päästyään auttamaan muita. Hän on tarjoutunut käymään naapurusten asioilla uudemmankin kerran. Hyvä on jo kiertänyt, sillä myös Riihivaaran oma äiti on saanut apua netin kautta löytyneeltä tuntemattomalta.

Tuntemattomien apuun turvaudutaan nyt monin eri tavoin. Vaikka viikon ruoat saisikin tilattua verkkokaupasta ja lääkkeitä riittäisi kaapissa, voi huomata kaipaavansa apua.

”Ajattelin, että no, minäpä laitan itseni tänne”, tuumasi riihimäkeläinen Hanne Eberhardt lomaketta täyttäessään.

Eberhardt ilmoittautui avuntarvitsijaksi Helsingin Sanomien Suomi auttaa -kampanjan kautta. Netissä lomakkeen täyttäminen oli helppoa, muttei tuntunut siltä.

Tarvitsiko hän todella apua? Pitäisikö muiden avun tarvitsemista jotenkin hävetä? Mitä jos keskustelukumppania ei löydykään?

Riihimäkeläinen Hanne Eberhardt teki aloitteen ja pyysi itselleen keskusteluseuraa. Kuva: Rio Gandara / HS

Harvinaista reumaa sairastavana Eberhardtin eläketulot ovat varmat myös kriisitilanteessa ja hän on tottunut olemaan paljon kotona.

Ystäviä ja harrastuksiakin on. Pari kertaa viikossa arjessa auttaa henkilökohtainen avustaja, ja vuoroviikoin seurana on myös Eberhardtin 14-vuotias poika.

Nyt harrastusmenot ovat kuitenkin loppuneet eikä ystäviäkään voi nähdä. Kaikilla on omat kiireensä poikkeustilanteen muuttaman arjen läpi kahlatessa. Vertaistukiryhmäkään ei kokoonnu, ja jäsenet asuvat kaukana toisistaan.

Yksinäisyys tuntui hiipivän elämään. Eberhardt kaipasi yhteyttä toiseen ihmiseen.

”Tuli jotenkin sellainen ajatus, että tämä on niin karmeaa, että miten tästä selviää.”

Eberhardt päätti ottaa vastaan kaiken mahdollisen avun ja ilmoittautua keskusteluapua kaipaavaksi.

Oman tilanteen ja tunteiden jakaminen tuntemattoman kanssa jännitti niin paljon, että Eberhardt ilmoitti lomakkeeseen anonyymin sähköpostiosoitteen.

Ihan siltä varalta, että yhteyttä ottaisikin joku sellainen, joka ei ymmärtäisi. Silloin tilanteesta olisi helpompi vetäytyä pois, kun viestejä olisi kirjoittanut tavallaan joku muu, keksitty henkilö, ei Eberhardt itse.

Helpotus oli suuri, kun viestiin vastannut tuntui olevan samalla aaltopituudella.

Vastaaja oli niin ikään riihimäkeläinen erityisopettaja Sirpa Arkko, jonka kanssa Eberhardtilla on paljon yhteistä.

Molemmat asuvat Riihimäellä, he ovat suunnilleen saman ikäisiä, eronneita ja heillä on läheisiä Uudenmaan rajan toisella puolella. Eberhardtin tapaan myös Arkolla on välillä seuranaan poikansa, joka on parhaillaan armeijassa.

Sirpa Arkko on jutellut puhelimessa Hanne Eberhardtin kanssa. Kuva: Rio Gandara / HS

Ennen kaikkea heitä yhdisti halu tutustua uuteen ihmiseen ja antaa ja saada tukea. Suomi auttaa -kampanjan kautta siihen tarjoutui hyvä mahdollisuus.

”Kannatan sydämestäni kaikkea tällaista ruohonjuuritason työtä”, Arkko sanoo.

Ihminen on laumaeläin, luotu olemaan sosiaalinen. Kriisin keskelläkään ei kannata jäädä yksin, vaan puhua muille avoimesti ajatuksistaan ja tunteistaan. Keskusteleminen ja muiden kanssa oleminen tuo energiaa ja auttaa jaksamaan, Arkko pohtii.

Niinpä hän vastasi Eberhardtin lähettämään viestiin saman tien. Naiset huomasivat ymmärtävänsä toisiaan ja pystyvänsä jakamaan ajatuksiaan vapaasti. Jo parin viestin jälkeen he sopivat, että nyt voisi vaikka jo soitellakin.

Yhteys syveni vähitellen. Eberhardt uskaltautui paljastamaan uudelle tuttavalleen oikean nimensä ja luottamaan. Sähköpostin välityksellä keskusteleminen tuntui helpommalta, vaikka joidenkin viestien lähettämistä Eberhardt jännitti erityisesti.

Hän ei halua puhua vain säästä tai päivän kokkailuista, vaan käydä läpi syvempiä tunteita, huolia ja ilonaiheita. Viesteissään hän kertoi Arkolle elämänsä vastoinkäymisistä ja poikkeustilanteen aiheuttamasta ahdistuksesta avoimesti. Takaraivossa takoi pelko siitä, että keskustelukumppani säikähtäisi ja lopettaisi yhteydenpidon.

”Kyllähän siinä oli sellainen että apua, vastaakohan tuo minulle enää”, Eberhardt sanoo.

Pelko oli turha. Arkko kyllä ymmärsi, että elämässä on välillä huonoja aikoja.

”Ihmisen elämän kirjoon kuuluu kaikenlaista”, Arkko sanoo.

Varsinkin kriisiaikana monia ahdistaa, pelottaa ja jopa suoranaisesti masentaa. Rajoitusten koventuessa ja pitkittyessä tilanne voi tuntua musertavalta kenestä tahansa.

”En usko, että kukaan on tuollaisen yläpuolella tai ulottumattomissa.”

Silloin juuri on tukeuduttava toisiin ja jaettava murheensa sellaisen kanssa, joka pystyy ottamaan ne vastaan, Arkko uskoo.

Huolimatta alkuperäisistä rooleista raja apua tarjoavan ja pyytävän välillä alkoi nopeasti häilyä. Eberhardt kuvailee yhteydenpidon olevankin lähempänä vertaistukea. Kun koulut menevät kiinni tai maakunnan rajoja suljetaan, voi kumpi tahansa sanoa suoraan, että nyt ei mene hyvin.

Muutama päivä sitten Arkko huomasikin olevansa itse autettavan roolissa. Päivä oli ollut henkisesti raskas ja olo tukala.

”Hanne lohdutteli, että ei se mitään, saa tullakin huonoja päiviä.”

Eivät Eberhardt ja Arkko kuitenkaan vain koronaviruksesta puhu, vaikka sen seuraukset ovatkin usein keskustelussa mukana.

”Iloa ja surua, kaikkea mitä elämässä muutenkin”, Eberhardt kuvailee.

Eberhardt ja Arkko uskovat molemmat yhteydenpidosta voivan kehkeytyä ystävyys, joka jatkuu kriisin jälkeenkin. Silloin voisi vaikka käydä kävelyllä ja nauttia auringonpaisteesta yhdessä.