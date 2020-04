Moni yrittäjä on nyt ahdingossa, josta tiukkojen koronavirusepidemian rajoittamistoimien vuoksi on vaikea löytää tietä ulos. Tapanilalais-järvenpääläinen leipomo Rönttösrouva on onnistunut siinä luovuuden ja huumorin avulla.

Maanantaina 16. maaliskuuta Suomen hallitus ilmoitti koulujen sulkemisesta ja lukuisista muista toimista.

”Se aiheutti meilläkin tiistaina puheluvyöryn tilausten peruutusten muodossa. Ihmiset ottivat tilanteen tietysti tosissaan ja ymmärsivät, että juhlia ei voi tässä kohtaa järjestää. Kaikki tilaukset järjestäin peruuntuivat”, kertoo Rönttösrouvan yrittäjä Saana Lampinen.

Illalla Lampinen ja kondiittorit pohtivat Whatsappissa, mitä pitäisi tehdä. Joku heitti ilmoille idean vessapaperirullakakun tekemisestä.

”Kymmenen tunnin päästä minulle tuli valokuva, missä oli viisi vessapaperirullakakkua ilmestynyt tiskiin sovittujen speksien mukaisesti”, Lampinen sanoo.

”Olimme päättäneet, että suklaa on liikaa. Niinpä menimme passionilla. Se on kivan keväisen raikas.”

Vessapaperirullakakut ilmestyivät leipomo Rönttösrouvan Tapanilan toimipisteen vitriiniin 10 tuntia idean syntymisestä. Kuva: Rönttösrouva

Passionhedelmämoussen alla kakussa on kaurapohja. Täytteen päällä on vielä voikreemi ja pintakoristelu on tehty sokerimassasta.

”Olemme mitanneet vessapaperirullan ja tehneet precis samankokoisen kakun. Siitä riittää runsaammat palat neljälle tai sitten pienemmät palat kahdeksalle, mutta perhekoko niin sanotusti”, Lampinen sanoo.

Kirjoittaessaan mainostekstiä sosiaaliseen mediaan Lampinen jännitti, miten ihmiset ottaisivat uuden tuotteen vastaan.

”Meillä oli halu tehdä jotakin vähän eri lailla, olla iloisia. Kieli keskellä suuta muutaman rivin rimpsautin”, Lampinen muistelee.

”Sitten meitä nauratti, kun puhelimet alkoivat piippaamaan ja meili laulamaan. Olimme, että all right, meillä ei ollut yhtään tilausta, mutta nyt meillä onkin paljon enemmän tilauksia kuin oli peruuntunut.”

Lampinen uskoo, että ihmiset olivat siinä vaiheessa ehkä jo kyllästyneet pelkkiin ikäviin uutisiin ja neljän seinän sisällä olemiseen.

”On koronauutisia, on yt-uutisia, on irtisanomisuutisia. Jokainen kaipaa varmaan sitä viihdettä ja ilon pilkahduksia”, hän sanoo.

”Olen nauranut ääneen ihmisten tilausviesteille. Monet ovat lähteneet siitä, että yksi riittää. Ei lähdetä liikaa hamstraamaan.”

Tilauksia on sadellut sellaiseen tahtiin, että leipomolla on ollut vaikeuksia pysyä riittävässä tuotantotahdissa.

”Linjat ovat olleet aika tukossa. Kakkuja on viety Turkkusta myöten, ja ihmiset ovat kyselleet, miten he saavat näitä Ouluun, Kuopioon ja Tampereelle”, Lampinen kertoo.

”Selluloosatehdas on ollut täydellä kapasiteetilla. Kakut ovat kokonaan käsityötä. Jokainen kuvio pintaan tehdään käsin. Näitä ei siis ihan napin painalluksesta tule.”

Vessapaperirullakakkujen koriste tehdään kokonaan käsityönä, siksi yhden kakun tekemiseen kuluu aikaa. Kuva: Rönttösrouva

Muitakin konditoriatuotteita tehdään yhä, vaikka suuren rullakakkukysynnän vuoksi tuotantokapasiteettia kuluu paljon niiden tekemiseen.

Uusi hittituote on pelastanut työntekijät lomautuksilta. Kaikki yhdeksän työntekijää ovat olleet koko ajan töissä, ja keskiviikkona Tapanilan toimipisteessä aloitti uusi työntekijä.

”Palkkasimme yhden lomautetun ihmisen kassa-avuksi”, Lampinen kertoo.

Koronaeristyksissä olevien ihmisten toiveesta tuotteita saa tällä hetkellä myös kotiinkuljetuksella. Leipomon palkkaama kuljettaja ajelee pitkin Uuttamaata ja tarvittaessa kauemmaksikin.

Lähestyvän pääsiäissesongin vuoksi luvassa on jälleen uusi tuote.

”Otimme hiljattain u-käännöksen pääsiäissesonkileivoksen suhteen. Moni on kysynyt, voisiko vessapaperirullasta saada leivoskoon. Valitettavasti se olisi enää vain holkki”, Lampinen sanoo.

”Sen sijaan pääsiäiseksi on tulossa sesonkituotteeksi kasa pashaa.”