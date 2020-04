Punavuorelaisen asunnon harkitun näköisissä kukka-asetelmissa on ainakin keltaisia ja punaisia ruusuja. Tai siltä ainakin ensisilmäyksellä näyttää. Kun kumartuu lähemmäs katsomaan, saattaa vihreän varren päästä löytyäkin lanttu tai punajuuri.

Yhden asetelman oikealla laidalla on kauniiksi kaiverrettu vesimeloni. Toisella puolella seisoo myskikurpitsa, jonka pinnassa on niin ikään kauniita koukeroisia kuvioita.

Kaiverrukset ovat Nittiya Kosan käsialaa. Hän on hedelmien ja vihannesten taidekaivertaja ja yrittäjä.

Oikeastaan asuntokaan ei ole ainoastaan asunto, vaan myös Kosan työhuone. Täällä hän harjoittelee kaivertamisista päivittäin, eikä oikein edes osaa sanoa montako tuntia siihen päivässä kuluu.

”Kun minulla on aikaa, en voi vaan istua, vaan pitää aina tehdä jotain. Silloin kaiverran”, Kosa sanoo.

Kosan kotona riittää kauniita asetelmia, jotka päätyvät lopulta syötäviksi. Kuva: Sabrina Bqain

Hänen miehensä mielestä olisi parempi kysyä milloin Kosa ei kaiverra.

Ahkera harjoittelu on palkittu: Kosa on nimittäin myös tuore olympiamitalisti.

Helmikuussa Kosa pakkasi matkalaukkuunsa meloneita ja lanttuja, suuntanaan Saksan Stuttgart, jossa järjestettiin suuret ravintola- ja hotellialan olympialaiset. Siellä hän osallistui hedelmien- ja vihannesten taidekaiverruksen sarjoihin.

Kilpailut olivat ensimmäiset, joihin Kosa on elämänsä aikana osallistunut.

”Hermostutti todella paljon, kun ei ollut mitään kokemusta”, Kosa kertoo.

Hermostuksesta huolimatta Kosa kantoi kotiin vihannesten ja melonien sijasta yhden pronssisen ja yhden hopeisen mitalin.

Hopeamitali koristaa ruokapöydän päätyä Nittiya Kosan kotona Punavuoressa. Kuva: Sabrina Bqain

Kosa on muuttanut Suomeen Thaimaasta, jossa hedelmien taidekaiverruksen alkeita opetetaan lapsille koulussa. Toden teolla Kosa innostui kaiverruksesta kuitenkin vasta opiskellessaan Stadin ammattiopiston kokkilinjalla.

Alan mestarit ovat Suomessa harvassa ja oikeastaan Kosa taitaa itse olla yksi heistä. Vaikka Kosa opettaa itse, on hänkin tarvinnut oman opettajansa. Hänen oma Facebookista löytynyt mestarinsa asuu Thaimaassa, jossa Kosa vierailee miehensä kanssa muutaman kerran vuodessa. Silloin opettaja tulee pariskunnan asunnolle kaivertamaan Kosan kanssa.

”Suomessa harjoittelen itse, mutta joissain erityisongelmissa voin aina kysyä häneltä apua”, Kosa kertoo.

Hän pitää Facebookin kautta yhteyttä muihinkin taidekaivertajiin. Myös vinkki olympialaisista tuli Facebookin välityksellä, Lufthansan pääkokilta, joka oli nähnyt kuvia Kosan töistä.

Pöydällä on rivissä pieniä veitsiä, joista Kosa valitsee koristeellisimman. Kosan pitämien kaiverruskurssien oppilaat eivät saa koskea siihen. Ammattilaisveitsi on niin ohut, että se katkeaa helposti, mikäli sitä ei osaa käyttää. Se on myös harjoitteluun käytettäviä veitsiä huomattavasti terävämpi.

Kosa tekee ensimmäisen viillon cantaloupe-melonin paksuun kuoreen ja puhuu samalla.

”Käytän paljon suomalaisia juureksia, esimerkiksi lanttuja, punajuuria ja nauriita. Asiakkaille olen opettanut miten omenoita kaiverretaan, niitä on niin paljon kesällä. Niiden kaivertamista on helppo harjoitella myös kotona,” Kosa kertoo.

Nyt melonin pintaan syntyvä kuvio on tuttu. Parasta Kosan mielestä on kuitenkin keksiä uusia malleja. Toisinaan hän piirtää uuden idean paperille, mutta usein käy niin, että suunnitelma muuttuu matkan varrella.

Melonin ruusukuvio syntyy alle puolessa tunnissa. Kuva: Sabrina Bqain

Kursseja Kosa on päässyt viime aikoina pitämään melko paljon. Tilaustöitä voisi hänen mukaansa olla enemmänkin, mutta näkyvyyden saaminen on ollut hankalaa.

Pari vuotta sitten hän esitteli töitään häämessuilla. Siellä kukaan ei vaikuttanut kiinnostuneelta, koska harva erotti Kosan ruusukaiverruksia oikeista ruusuista, joita messuilla tietenkin riitti.

Stadin aikuisopistossa oli yrittäjyyskursseja, mutta niillä käsiteltiin lähinnä ravintola-alaa.

”Tämä ei ole yhtään sama kuin ravintolabisnes”, Kosa sanoo.

Hän kertoo kuitenkin kehittyneensä Suomessa vietettyjen vuosien aikana paljon ja nyt tavoitteet ovat korkealla. Kilpailuista innostuneena hän aikoo osallistua parin vuoden päästä järjestettävään Maailman Cupiin.

Toinen haave on, että hän saisi joskus koristella Presidentinlinnan pöydät.

”Siihen on pitkä matka, mutta se on tavoite”, Kosa hymyilee.

Nittiya Kosa käyttää työssään ohutta ja terävää erityisveistä. Kuva: Sabrina Bqain

Cantaloupe-meloni on ruvennut alle puolessa tunnissa muistuttamaan ruusua. Sen pitäisi säilyä hyvänä muutama päivä.

Kosa ei käytä työssään minkäänlaisia kemikaaleja, minkä takia Punavuoressa päästään päivittäin syömään poikkeuksellisen kauniita hedelmiä.