Hietaniemen uimarannan edessä olevat viemäriputket on ankkuroitu odottamaan työmaan edistymistä. Kuva on lukijan ottama. Kuva: Enni Koistinen

Hietaniemen uimarannan edustalla kelluu vedessä useita massiivisen kokoisia putkia. Voiko kyseessä olla öljyntorjuntatoimenpiteet tai yritys estää valkoposkihanhia saapumasta hiekkarannalle?

Vastaus kumpaankin on ei.

Kyseessä olevat putket ovat Lauttasaaren paineviemärityömaan putkia, jotka odottelevat upottamista meren pohjaan, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) yksikön päällikkö Ilpo Korhonen.

Kevään aikana on tarkoitus rakentaa uusi jätevedenpaineviemäri, johon johdetaan pääosin Lauttasaaresta tulevat jätevedet. Viemäriputki kulkee jatkossa Vattuniemen jätevedenpuhdistamosta Rajasaaren viemäritunneliin Taka-Töölöön.

Hanketta varten uutta, halkaisijaltaan 560 millimetristä, viemäriputkea vedetään veden alle yhteensä kahdeksan kilometriä. Putkia tulee kaksi, joten yksittäisen putken pituus on neljä kilometriä.

Urakan kokonaishinta on HSY:n mukaan noin 4,9 miljoonaa euroa.

Lauttasaaren jätevedet on Korhosen mukaan järkevämpää vetää meren kautta, sillä muuten viemärit pitäisi rakentaa teihin ja siltoihin.

Tälläkin hetkellä Lauttasaaresta kulkee yksi viemäriputki Hernesaareen.

Uudet viemäriputket joudutaan vetämään, koska Lauttasaarta nykyisellään palveleva paineviemäri on jäämässä Hernesaaren täyttöalueen alle. Helsingin kaupunki on aloittamassa vuonna 2020 Hernesaaren laajentamista meritäytöillä.

”Jos menee suunnitelmien mukaan, niin toukokuun aikana putkien pitäisi hävitä rannasta”, Korhonen kertoo.

Putket tullaan vetämään vähintään 2,5 metrin syvyyteen. Laivojen väylien kohdalla putkille on ruopattu ura, johon ne upotetaan.

Nykymääräysten mukaisesti mereen vedetään tällä kertaa kaksi viemäriputkea nykyisen yhden tilalle. Tämä on Korhosen mukaan varotoimi, mikäli toiseen putkeen joskus tulee ongelmia.

Samanlaisia viemäröintitöitä on vastikään tehty myös Vallisaaren ympäristössä. Helsingin kaupunki on vetänyt Vallisaareen sekä vesi-, että viemäriputket. Projektin on määrä valmistua kesäkuuhun mennessä.