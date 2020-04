Viikkiläisessä Ristorante Bellossa riittää taiteltavaa. Siinä missä vielä muutama viikko sitten olisi istunut asiakkaita, on nyt korkea pino pizzalaatikoita.

Niitä on taiteltu viime päivinä niin paljon, että sormia särkee, kertoo yrittäjä Mehmet Ipek.

Pizzalaatikoita on toki taiteltu ravintolassa ennenkin, muttei milloinkaan tässä mittakaavassa.

Koronaepidemian vuoksi ravintolassa ei voi ruokailla paikan päällä, vaan annokset on otettava mukaan tai tilattava kotiinkuljetuksella. Muutoksen vuoksi pizzalaatikoita tarvittiin yllättäen huomattavasti enemmän, mutta ravintola sai onneksi tilattua niitä nopeasti tutulta toimittajalta.

Varsinaista varastotilaa laatikoille ei tosin löydy, joten ne odottavat nyt salin puolella. Ipek arvioi pinoissa olevan yhteensä noin kolmesataa laatikkoa ja niiden riittävän pääsiäisen tilauksiin.

Epidemia muutti ravintolan toimintamallin kertaheitolla. Noutomyyntiä Bellolla on ollut aina, mutta kuljetuspalvelu on aivan uusi. Henkilökunta hoitaa kuljetukset itse eikä ravintola käytä lähettipalveluita.

Toistaiseksi kuljetustilauksia on ollut vähänlaisesti. Kaiken kaikkiaan töitä on puolet vähemmän kuin aiemmin ja alkoholin myynti on loppunut käytännössä kokonaan, Ipek kertoo. Ajat ovat vaikeat.

”Jos tämä jatkuu näin, niin varmaan on laitettava ovi kiinni”, yrittäjä harmittelee.

Tällä hetkellä tärkeintä olisi saada kulut katettua. Ipek toivoo kaupunkilaisten käyttävän paikallisia palveluja ahkerasti, jotta yritykset selviäisivät kriisin yli.

Ristorante Bellon asiakkaat ovat yrittäjän iloksi jo huomanneet, ettei ravintola ole sulkenut oviaan kokonaan. Ulkona ruokiaan odottavien asiakkaat kantavat kotiinsa useimmiten pizzalaatikoita.

Ruokalistalla on myös pastoja, salaatteja ja burgereita. Pizza on kuitenkin ehdottomasti suosituin tuote, Ipek kertoo.

Hän arvelee suosion johtuvan siitä, ettei pizzan valmistaminen kotona ole yhtä helppoa kuin esimerkiksi pastan.

”Kotona ei pysty tekemään samanlaista pizzaa vaikka kuinka yrittäisi, kun ei ole sitä uunia.”